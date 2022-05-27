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【廣告拍攝】食物放滿枱挑戰拉枱布　許廷鏗彰顯身手1 Take過順利完成

娛樂 13:21 2022/05/27

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許廷鏗在廣告中要挑戰1 Take過拉枱布。

歌手許廷鏗（Alfred）再度為醇滑嘉士伯拍攝全新一輯廣告，上次他要滑住唱，今次他卻要滑住拍，廣告中他坐在櫈上滑來滑去，原來滑得靚都好有難度，不過說到最難就是要在放滿食物的枱上拉枱布，而且要1 Take過No NG，真是考起身手敏捷的Alfred。

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Alfred在疫情下接拍廣告，感恩順利完成：「好感恩喺疫情下拍到廣告，而且亦都冇爆發群組，拍嘅時候疫情未算好嚴重，不過工作人員都非常小心做足防疫措施。」

在廣告中，他要坐在櫈上滑來滑去，他覺得滑住拍都幾好玩，雖然難度不高，但是要滑到個軌跡靚又拍得靚就有些難度。

講到拍攝趣事，Alfred笑說：「今次仲有幾位演員一齊拍，我哋好似朋友咁傾偈，其實我哋亂噏無厘頭嘢，不過出嚟效果又過癮，我諗大家好耐冇一齊聚埋傾偈，希望呢個廣告出街後，疫情都快啲過去，大家朋友可以一齊飲啤酒相聚。」

許廷鏗再度為啤酒品牌拍攝廣告。

1 Take過拉枱布

在廣告中，他要做一個高難度拉枱布動作，而要保持枱上的多碟食物不能倒下，由於避免浪費而沒有安排後備食物，所以只能一次完成不能NG。事前他以為有後製特技效果，但到現場後發現原來自己「諗多咗」，而最終Alfred亦成功靠實力1 Take過順利完成。
 
Alfred在拍攝時當然要嘆番兩杯，他自言上次他與對手強尼拍攝時真飲起來，結果他飲到面紅紅，所以今次他留到最後一鏡才飲，並透露有時愛在家中嘆番幾杯。今次主題是「醇滑係一種生活態度」。

他又笑說：「我終於都有金句啦！之前喺紅隧嘅廣告，寫住『塞係一種常態，但係心情smooth就會過得快』，好多朋友經過塞車嗰時，就會影番相畀我，佢哋仲講笑咁講，話見到我個樣好似無咁忟憎。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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