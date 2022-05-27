【儲物狂】馬鞍山現垃圾屋雜物囤積塞爆門口　街坊投訴不果：多到鐵閘都閂唔到

▲ 馬鞍山出現「垃圾屋」，雜物囤積「塞爆」門口，街坊投訴不果。

不少人也會儲物習慣，但若堆積成癮則可能屬於病態行為。近日馬鞍山一個屋苑出現「垃圾屋」，有網民拍到該單位雜物堆積，「逼爆」門口的畫面，甚至連鐵門也關不上，令鄰居感到困擾，惟投訴不果。

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雜物堆積無法關門

該網民在facebook群組「沙田/馬鞍山之友」發文求助，稱涉事住戶「長期堆積雜物，多到鐵閘都關唔到，嚴重影響鄰居生活，鄰居試過向管理處投訴，至今問題仍未解決。請問各位可以點算？」

從相片可見，涉事單位內雜物甚多，一直堆積至門口位置。門框掛了一把雨傘，門口還有飲品、調味料、書本、木板，還有疑似殺蟲水和搓手液等物件。

很多網民看了相片也感到訝異，不約而同問：「佢點入屋？」、「有人住嗎？」，相當疑惑該住客可怎樣生活。根據本港法例第132章《公眾衞生及市政條例》 第12(1)(e)條 ，從任何處所發出塵埃、煙霧或臭氣，其方式已足以構成妨擾。

▲ 馬鞍山「垃圾屋」雜物堆積，「逼爆」門口。（facebook群組「沙田/馬鞍山之友」）

囤積病症狀

囤積雜物的習慣可演變為一種病？專欄作家沈帥青引述資料指，美國《精神疾病診斷手冊與統計手冊》將它歸類為強迫症，列為精神疾病。病徵常於年輕時期顯現，亦常見於老年、喪偶者，或積存看似無用的單張、膠樽等，也有人純粹害怕丟東西，近年更發展為囤積數碼資訊。

英國國民保健署則指，囤積病患者會過量而混亂地儲物，屋內雜物時常堆積如山。他們常感羞愧內疚、諱疾忌醫，跟樂於收藏、展示藏品的收藏家不同，兩者主要差別在於是否有序，生活有否受影響。美國《睡眠醫學期刊》亦曾指，囤積者往往睡眠質素較差，較易遲睡、驚醒等。

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責任編輯：羅嘉欣