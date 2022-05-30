【傷健共融】迪士尼4大無障礙措施　安排員工體驗傷殘者生活

▲ 莫偉庭和施保添聯同親善大使模擬傷殘人士於「反斗奇兵大本營」遊覽。（迪士尼提供）

香港迪士尼樂園推出「無障礙大使訓練計劃」，安排香港傷殘青年協會為職員培訓，讓演藝人員及賓客認識及了解身體有障礙人士的需要和第一身感受，並加強溝通技巧，達至傷健共融，2021年6月起至今，超過100名職員成功完成合共超過150個小時的訓練 。

樂園再於5月18日舉行工作坊，行政總裁莫偉庭，以及營運高級副總裁施保添，聯同約20名迪士尼義工，包括兩位樂園親善大使陳麗儀和唐俊迪，一同參與「無障礙大使訓練計劃」。

一行人聽從傷青會導師的講解和指示，到「反斗奇兵大本營」以及「迷離莊園」投入實地訓練，例如透過各種工具模擬身體有障礙人士在日常外出時面對的困難，如入商店購物或是普通於園區遊覽等，了解使用輪椅的人士或有其他身體有障礙人士的感受。

▲ 施保添模擬身體有障礙人士在商店購物。（迪士尼提供）

樂園亦設置了無障礙設施與服務，方便有需要人士入園遊玩：

樂園設施及娛樂

「身體有障礙的賓客指南」列出園內特殊服務及設施總覽，亦提供可攜式有聲指南借用服務。大部分設施都歡迎受過訓練的輔助犬。巡遊路線和表演場地設有指定觀看區域，部分現場表演提供即時手語傳譯服務，須在至少7天前通知，費用全免。

泊車服務

展示傷殘人士泊車許可證的人士均可於指定泊車位泊車。旅遊巴士泊車區設有復康巴士指定上落，方便身體有障礙的人士上落。

門票優惠

合資格人士購買一日標準門票或兒童門票可享有7折優惠。購買優惠門票或使用優惠門票入園時，必須出示由勞工及福利局發出有效的殘疾人士登記證正本。優惠不適用於購買長者門票。

無障礙酒店

度假區內的酒店均提供無障礙客房，內有輪椅專用淋浴間、較寬闊的浴室門等設施。酒店內入口設有無障礙走道，可通往輪椅專用客房和其他酒店設施，包括前台、餐廳和商店等。

▲ 莫偉庭模擬輪椅人士在日常外出時面對的困難。（迪士尼提供）

莫偉庭表示，迪士尼致力推動多元共融，身體力行是相當重要。與傷青會的「無障礙大使訓練計劃」既能夠宣揚樂園的無障礙設施及服務，推動多元、公平、共融的文化，同時與各位演藝人員也能夠參與其中，學習接納彼此，包容社會不同人士，建立和加深共融尊重的理念。

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責任編輯：陳麗娜