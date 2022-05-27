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【電話卡實名制】18間郵局下周一起設立服務櫃位　為市民實名登記電話卡【附郵局名單、地址】

社會 13:47 2022/05/27

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18間郵局下周一起設立服務櫃位，為市民實名登記電話卡。（資料圖片）

下周一（30日）起，18間指定郵政局將設立服務櫃位，協助有需要的電話儲值卡個人用戶按《電訊（登記用戶識別卡）規例》（《規例》）完成實名登記，費用全免。用戶亦可選擇透過所屬電訊商門市、流動應用程式或網頁完成登記。

市民須攜同香港身份證、需進行實名登記的電話儲值卡及可接收短訊的手機，親身前往登記。16歲以下的人士進行登記時須與一名年滿18歲的成年人同行，並同時登記該名成年人的資料。各指定郵政局會視乎需要設有每日名額並實施人流管制措施，以減低社交接觸及避免人群聚集。

按《規例》，所有現有電話儲值卡用戶須在2023年2月23日或之前為其電話儲值卡完成實名登記，否則有關電話儲值卡將被停用。政府呼籲所有現有電話儲值卡用戶應盡快為其儲值卡完成實名登記，不要留待限期前一刻才匆忙處理。

附18間郵局地址

    點擊圖片放大

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責任編輯：李榮忠

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