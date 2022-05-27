【冥冥之中劇透】第1至5集劇情預告　郭羨妮劉心悠展辦公室明爭暗鬥

▲ 《冥冥之中》

ViuTV原創劇《冥冥之中》由下周一（5月30日）晚起播出。劇集講述一間公司負責產生連鎖效應的死亡事件，從而平衡世界人口。

但隨著香港分公司的主理人蘇麗珍（郭羨妮飾）決定退休後，三名經理彭森（栢天男飾）、心兒（劉心悠飾）及寶玲（袁綺雯飾）在辦公室內展開一場明爭暗鬥。一連串事件令現世界摧毀，繼而分裂出異世界。

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第1集

故事從某代理公司的一個主管「被辭職」開始。隨著主管的離職，代理公司的特殊業務也浮出水面：透過黑信封製造意外導致他人死亡，代理死亡任務。同時間，代理公司香港區域的主管蘇麗珍決定退休，接班人將從現有的主管中挑選。自此，一場爭權風暴正式展開。

第2集

辦公室就是現代人的戰場，爾虞我詐，你死我活！為得到麗珍的職位，彭森不擇手段調查空降的心兒，卻發現她的身份愈發神秘；寶玲利用權力之便除去潛在競爭對手，只為能照顧自閉女兒。

而3名職場新人志武（林善飾）、李琪（岑樂怡飾）、健邦（陳偉洪飾）日漸發現代理公司業務特殊，各自有著不同的打算。

第3集

麗珍為平息公司內的紛爭，決定進行為期三個月的考核，讓彭森、心兒、寶玲公平競爭，但心兒、寶玲並不知道一個陰謀同時展開。

一個月過去，心兒、寶玲的業績不升反降，而破壞二人任務的竟是被彭森默許的志武。心兒、寶玲手握彭森的把柄，各自要挾他，繼而引出一段不一樣的關係與過去。

第4集

「Only Birth Can Conquer Death」。代理公司執行死亡任務，最大的敵人就是新生命。

為此，麗珍對彭森、寶玲、心兒佈置了一個特別任務：在月底之前提交一份降低全球出生率的計劃書。面對如此奇怪的任務，各人犯難。而代理公司的各人也似乎都被新生命所困擾面臨抉擇。

第5集

「承受痛苦比死亡更需要勇氣」。世上每個人都有自己面對痛苦的方法。

彭森的痛是妻兒的意外死亡，他想要查清到底是誰主宰著這一切；心兒仍執著地要尋找失蹤丈夫的下落，儘管已經過去幾十年。

寶玲對名存實亡的婚姻不願意放手，只因想給女兒一個「完整」的家……另邊廂，彭森與失去了身份與記憶的家明（吳啟洋飾）相遇，一種熟悉又陌生的感覺油然而生。