【架構重組】政府架構重組方案下月15日交立法會大會表決　議員關注副司長權責

▲ 研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會今日向內務委員會作出報告。（陳葆琳攝）

政府建議重組政府架構，由現時3司13局的政府架構重組為3司15局，並建議增設3名副司長。候任特首經考慮現屆政府擬備的建議方案之後，全盤接納現屆政府建議，立法會相關政策小組委員會亦已完成研究有關方案，並將於6月15日立法會會議上進行表決，7月1日起開始實施。

另外，立法會將於6月9日舉行行政長官答問會，時間為上午10時半至12時。

立法會研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會主席葉劉淑儀，今日在內務委員會上匯報，指委員知悉政府重組架構以及落實多項政策與辦公室政策轉移，以理順及整合政策職能，原則上支持重組方案，但對於司長李及副司長之間的職務分工表達關注，認為副司長的權責必須明確清晰，並希望政府盡快交代副司長負責的職務範圍。

她續指，不少政策，例如青年事務橫跨多個政策局的工作範疇，由不同司長督導，關注政府日後如何有效統籌及協調有關工作。候任行政長官辦公室保證，司長與副司長的職責會有明確的分工。候任特首會與新的管治團隊商討後，公佈副司長的職權範圍。

另外，李慧琼與副主席馬逢國向特首辦指出，本屆立法議員人數已增至90人，現時每項議員辯論的辯論時間約為4小時，有需要更有效地運用時間以提高工作效率及效益，建議官員在回應議案的總時間一般大約是半小時。特首辦主任回應時表示同意，並會提醒各政策局官員作出配合，回應時盡量精簡。

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記者：陳葆琳