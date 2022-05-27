【架構重組】政府架構重組方案下月15日交立法會大會表決 議員關注副司長權責
政府建議重組政府架構，由現時3司13局的政府架構重組為3司15局，並建議增設3名副司長。候任特首經考慮現屆政府擬備的建議方案之後，全盤接納現屆政府建議，立法會相關政策小組委員會亦已完成研究有關方案，並將於6月15日立法會會議上進行表決，7月1日起開始實施。
另外，立法會將於6月9日舉行行政長官答問會，時間為上午10時半至12時。
立法會研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會主席葉劉淑儀，今日在內務委員會上匯報，指委員知悉政府重組架構以及落實多項政策與辦公室政策轉移，以理順及整合政策職能，原則上支持重組方案，但對於司長李及副司長之間的職務分工表達關注，認為副司長的權責必須明確清晰，並希望政府盡快交代副司長負責的職務範圍。
她續指，不少政策，例如青年事務橫跨多個政策局的工作範疇，由不同司長督導，關注政府日後如何有效統籌及協調有關工作。候任行政長官辦公室保證，司長與副司長的職責會有明確的分工。候任特首會與新的管治團隊商討後，公佈副司長的職權範圍。
另外，李慧琼與副主席馬逢國向特首辦指出，本屆立法議員人數已增至90人，現時每項議員辯論的辯論時間約為4小時，有需要更有效地運用時間以提高工作效率及效益，建議官員在回應議案的總時間一般大約是半小時。特首辦主任回應時表示同意，並會提醒各政策局官員作出配合，回應時盡量精簡。
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記者：陳葆琳