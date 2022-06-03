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【公務員】議員楊永杰不擔心設KPI影響公務員穩定性　工會：一般公務員難以量化工作

政治 17:16 2022/06/03

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立法會議員楊永杰。（楊永杰facebook圖片）

立法會昨日日通過「改革公務員制度，提升政府效能」無約束力的議員議案。立法會議員楊永杰今日接受電台訪問表示，每年都有人投考公務員職位，不擔心有關做法會影響公務員的穩定性。

楊永杰指，公務員過去一直被批評守舊，未能與時並重，回應社會訴求，認為公務員改革關鍵在於評級機制，薪酬待遇必須與工作表現掛鉤，方可令公務員有更多動力做更多事情。他說，不同職級應設有不同獎懲制度，表現不好則會將警告信，收了數封警告信後，可以被革職，以此推動公務員士氣。

楊永杰續指，現時公務員的評級制度不公道，並無額外組織監察，認為政府每個公營部門和職級都應有專門KPI，並由審計處或申訴專員公署制定，才能準確反映公務員的表現。他又提及，目前政府紀律處分的程序過長，需時1年至3年方能處理，對公務員欠缺警惕作用。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭接受同一節目訪問時指出，問責局長等高官作為政策制定者，對他們的工作表現制定關鍵績效指標無可厚非，但一般公務員作為執行者，只是完成上司交付的任務，無法確保及控制工作的質量，「作為公務員很難去量化一樣事情，我們需視乎工作環境、市民需要及上司指令。」

他說，公務員本身有一套行之有效的監管制度，每年都要做一次評核報告，工作上有出錯，隨時需要接受懲處及紀律處分。他又提及，目前情況招聘困難，人才流失。

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記者：陳葆琳

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