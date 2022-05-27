【我哋係COLLAR】紀錄成員出道過程有汗有淚　Day獲選豬被隊友爆料「得把口」【多圖】

▲ 《我哋係COLLAR》紀錄成員出道過程，Day獲選豬隊友被爆貪靚習慣。

一月成軍的女團COLLAR即將於下周一起推出全新綜藝節目節目《我哋係COLLAR》，今日八女齊集ViuTV舉行記者會，席間眾人分享拍攝期間的有趣及難忘事，玩遊戲輸掉的Sumling、Day、Ivy So及Winka被其他隊友逐一爆出小秘密。

去年結束ViuTV選秀節目《全民造星IV》後，經理人花姐（黃慧君）與阿Wing（戴穎）在當中選卒，挑選了8位參賽者組成女團COLLAR，並於今年1月12日正式出道。

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至今短短4個月，COLLAR已成為人氣女團、廣告界新寵兒，ViuTV今日舉行記者會，宣傳即將於下周一起播出的綜藝節目《我哋係COLLAR》，當中包括COLLAR的成軍過程、成員介紹、綜藝遊戲等各個環節，讓觀眾以多角度了解COLLAR鮮為人知的一面。

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記者會中播出《我哋係COLLAR》的預告片，當中包括有鏡頭後的花絮、成員日常、八女Staycation等等的片段，片段結束後就由COLLAR成員逐一分享拍攝真人騷的感受。

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隊長阿Gao（沈貞巧）覺得COLLAR好像出道已經很久，但回望才發現只時過了三、四個月的時間，因為中間實在有太多難忘的事情發生。Candy（王家晴）則指團綜當中大家都付出了許多汗水和淚水，而講到「笑聲」，So Ching（蘇芷晴）則笑謂：「笑聲一向都有，大家要留意節目，我們經常笑到不知在做甚麼。」

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被指向來寡言的Marf（邱彥筒），自言在節目中都多了許多：「今次多了Girls Talk，雖然好多晚都好攰，但比平時傾多了許多。」Sumling（李芯駖）大讚節目組安排很得好，讓她們不覺得在拍攝節目，所以展示到許多成員真實的一面。

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阿Day（許軼）覺得整個節目拍攝有很多美好回憶，有感十多年後還是會記得。而Ivy（蘇雅琳）最喜歡「自選環節」那一集，有攝製隊跟隨她一整日拍攝她的生活日常，覺得有趣。被指有「中和作用」的Winka（陳泳伽），表示在節目表攝期間多了許多談心、分享感受的時間，與隊員之間的了解亦增加不少。

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互選投票

記者會中大會安排了隊員互投環節，阿Day以最高票數成為眾人公認的「豬隊友」，Candy直指阿Day「得把口」：「她練習時得把口，喜歡講好多理論，最後3秒被人KO。」

COLLAR隊員公認的「女神」，則由Ivy So大比數當選，但她自認粗魯的她覺得自己不是女神，反而較為優雅的是Candy、So Ching和Sumling才是女神的人選。

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來到情景題，假設COLLAR去到無人島，到底誰人的「生存能力最高」？Candy高票當選，另外亦有成員投選阿Gao，她笑謂：「跟Candy打架來說我一定贏。」但後來又改口說很難講，因為Candy鬥志旺盛。而Candy自言平時不愛硬碰硬，會喜歡想「屎橋」、用策略出茅招。

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輸家被爆秘密

最後八女分開兩組玩默契遊戲，輸家Sumling、Day、Ivy及Winka被勝出組別逐一爆小秘密。阿Gao爆料指Winka洗澡時間超長，Winka則笑指自己習慣邊洗澡邊回覆訊息、查看社交網站，所以需時較耐，但她亦很體貼，在團隊Staycation期間會留到最後才去洗澡，以免其他隊員久等。

Candy爆料自認粗魯的Ivy，吃東西時為免弄髒咀唇，會把嘴巴張得超大，Ivy亦自認對著隊友完全無包袱，又解釋：「張大口塞進去就不會有東西掉出來。」

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SoChing則爆Sumling的「得意」小秘密，指她每次吃東西時，每吃一口都會發出讚嘆味道的聲音，越大聲代表越好味。而阿Marf則爆阿Day，被指「論盡」的她每次出活動前，都會偷偷地用私伙遮瑕膏印掉腿上的瘀傷。阿Day聞言即謂：「這個秘密好溫和。我不想麻煩化妝師，而且不想被人見到腿上核突的瘀痕。」