【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後不治死因研訊　專家指死者或受面罩或霧化藥影響

▲ 專家證人、瑪麗醫院兒科心臟科醫生許卓文。（梁錦麟攝）

2歲男童於2016年因氣促等病癥而於診所聞氣後死亡，死因研訊今（27日）續。瑪麗醫院兒科心臟科醫生今以專家證人身份作供稱，死者事發前病情已經嚴重，但在聞氣時昏迷實太巧合。死者或受面罩影響，又或因霧化藥而刺激到氣管收縮，惟過程間未有人或儀器監察死者狀況，令到事件無從確認。

專家證人、瑪麗醫院兒科心臟科醫生許卓文今作供稱，由於死者陳嘉懿肺部充滿膿液，以致未能呼吸，心臟停頓。由於上述情況非短時間內發生，肇事診所的治療並非死因。

根據早前庭上證供，死者父親陳達東指，當日曾致電診所，向護士表示死者氣促，護士遂指診所有聞氣服務。肇事診所助護林亦詩則於日前作供時否則曾對陳稱死者可到診所聞氣，僅稱若陳覺得死者病情嚴重就去急症室。

許於庭上回應指，若陳的說法正確，林的做法並不理想。因為當時陳已帶出死者有氣喘的情況，且未有好轉，故助護不能作如此建議。由於難以在電話中診症，若林指陳覺得死者病情嚴重就去急症室，這個說法「有少少將個波交咗俾家長」。

許續指，當時死者的情況危急且罕見，雖然當時早些叫救護車，情況或會好一些，但基於當時情況，以及在診所叫救護車亦非常見，未有立即叫救護車並非十分錯的決定，醫生或希望再作診斷方叫救護車。

許又指，在心跳不正常下，用霧化藥會令心跳加速。死者事發前病情已經嚴重，但在聞氣時昏迷實太巧合。死者或因帶上面罩而受到刺激，又或因霧化藥而刺激到氣管收縮，惟過程間未有人或儀器監察死者狀況，令到事件無從確認。

許指，肇事診所當時若有血氧機監察死者的血液含氧量，醫生可以進一步的評估，以及作更好的監察。許續指，死者在聞氣時，醫生亦可在旁以聽筒監察死者的心跳。

終年2歲的死者陳嘉懿疑因出現感冒病癥，到診所求診，被診斷死者患有支氣管炎。死者再於2016年12月16日到診所覆診，在聞氣後曾出現心臟停頓，送往聯合醫院後約半至1小時後不治。

死因研訊今午（27日）續。

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記者：梁錦麟