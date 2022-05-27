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【求職陷阱】3人誤墮刷單騙局　共損失逾75萬元

社會 14:45 2022/05/27

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（資料圖片）

警方今日（27日）表示，有3人墮入求職騙案，共損失逾75萬元。

警方昨日接獲一名25歲姓陳本地女子報案，指早前在社交平台求職群組內收到招聘廣告，對方聲稱透過擔任「網上刷單員」，於購物平台以點擊購物推高商家名氣，則可賺取佣金。受害人損失共約418,000元。

受害人遂按指示，多次將合共約42萬元存入對方指定的9個銀行戶口，以作平台購物。騙徒曾向受害人發還約2000元佣金後，便與受害人失去聯絡。受害人懷疑受騙，遂報案。人員經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

另外一宗39歲姓鍾本地女子報案，指早前在社交平台收到招聘廣告，對方聲稱透過擔任「網上刷單員」，於購物平台以點擊購物推高商家名氣，則可賺取佣金。共損失21萬元。

為獲取事主信任，騙徒初時曾給予事主若干資金進行「刷單」任務，事主成功收到佣金。當事主確信能夠透過「刷單」賺取佣金後，騙徒再哄騙事主進行更多「刷單」任務。事主按指示將21萬元，存入至對方指定的五個帳戶以作平台購物之用。事主與騙徒其後失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

最後一宗30歲姓林本地男子報案，指早前在社交平台收到招聘廣告，對方聲稱透過擔任「網上刷單員」，於購物平台以點擊購物推高商家名氣，則可賺取佣金。受害人損失共約13萬元。

受害人遂按指示，多次將合共約14萬元存入對方指定的四個銀行戶口，以作平台購物。騙徒曾向受害人發還約一萬元佣金後，便與受害人失去聯絡。受害人懷疑受騙，遂報案。人員經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。
 

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責任編輯：余思嵐

 

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