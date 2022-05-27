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與妻子陳樹英退出民主黨　李永達強調與該黨理念無分歧

政治 18:00 2022/05/27

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民主黨創黨成員李永達（圖），今日與太太陳樹英退出民主黨。（經濟日報資料圖片）

民主黨宣布，中央委員會收到副主席李永達、屯門區議會前主席陳樹英的退黨通知，已於今日正式通過及生效。

李永達和太太陳樹英，分別在去年8月和9月，已先後離開香港赴英。

李永達今日接受前黨友劉慧卿訪問時表示，由於目前正身處英國，長時間內都不會回港，不能親身參與民主黨黨務，故決定退黨。

他又首度透露離港原因，指收到消息得悉留在香港不安全，不希望連累他人，故當在短短數小時內做決定，即晚訂機票離開香港。

李永達強調，自己與民主黨理念無分歧：「退出民主黨，是對民主黨沒那麼大壓力亦方便些。」

民主黨主席羅健熙表示，尊重二人的決定，並感謝他們過去多年來對民主黨及香港社會的貢獻。

李永達是民主黨創黨成員，曾任該黨主席；他在去年6月「出山」，參加民主黨副主席補選，並成功當選。

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撰文 : 傅流螢

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