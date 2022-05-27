【經期感冒】女生氣血不足經期間易感冒　中醫教分症狀＋推介茶飲紓緩

▲ 女性氣血不足、肺氣虛弱，經期前特別容易感冒。

不少女士發現，在經期前或經期間很容易感冒。如果你也有這個情況，可能是患上「經行感冒」。女性因為氣血不足、肺氣虛弱，經期前特別容易感冒，但患者通常以為只是普通感冒，不會聯想到原來與經期有關。

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中醫認為女性來經之前氣血下降，其他部位氣血亦相對減少，如原本體質已有肺氣虛弱、氣血不足等問題。例如患有鼻敏感、容易喉嚨乾等人士，經期前後特別容易感染風寒，持續兩次在經期間出現感冒症狀，就已屬於經行感冒。因為體質虛弱，亦會同時導致經痛、經期紊亂等其他婦科問題。

風寒型及風濕型

「經行感冒」分為兩類。有發冷、鼻水清稀、有白痰或微黃痰、喉嚨痕等屬於「風寒型」，體質虛寒、陽氣不足的人士多屬此類經行感冒。陰虛內熱、有虛火的人士大多為「風濕型」經行感冒，病徵多為發熱、口渴、喉嚨痛、有鼻涕、痰黃等。

要舒緩經行感冒症狀，可以按壓百會、太陽、印堂及迎香穴。「風寒型」患者可以飲用紫蘇葉、白芷、辛夷花茶飲，有助驅風散寒、止鼻水。「風濕型」患者則可以飲用桑葉、菊花、薄荷茶飲，可以疏風散熱、緩解頭痛，但飲用茶療兩天後依然不適，就要盡快就醫。

要預防經行感冒，女性特別要注意保暖及補氣血。尤其經前最重要是穿足夠衣物，多在太陽下做運動，減少久坐時間、避免壓力過大、經後飲用紅棗茶也有助改善經行感冒。

文章獲「遠志中醫」授權轉載