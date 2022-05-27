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【校園欺凌】加拿大神召會嘉智中學爆校園欺凌　校長：已報警訓誡傷人學生及家長

親子 15:34 2022/05/27

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加拿大神召會嘉智中學爆校園欺凌事件。（資料圖片）

加拿大神召會嘉智中學今早發生一宗學生傷人事件。該校發新聞稿指，事件發生於學校一樓走廊，事發後已報警，受傷學生則在送院敷藥後回家休養。校長亦會見傷人的同學及其家長，了解事件原委，並作出訓誡。
                               
加拿大神召會嘉智中學今天發出新聞稿指，5月23日在學校一樓走廊發生了一宗學生受傷事件，學校對此深感痛心。訓導老師於事發後迅速到達現場，即時安撫受傷同學，通知家長，把同學送院治療，並報警處理。受傷學生於當日經檢查及敷藥後已回家休養，學校在此謹致以深切的慰問，希望學生早日康復。

校方表示，校長第一時間介入事件，接見傷人的同學及其家長，了解事件原委，並作出訓誡。當日下午，校長亦約見受傷學生的家長，為其禱告和慰問。此外，副校長聯同訓導主任、輔導主任、班主任和社工等組成專責委員會跟進事件，商議善後工作，包括違規處分、心理輔導、加強校園保安等事宜。

最新影片推介：

校方又指，我們知道不少目擊事件的同學感到害怕，家長得悉事件亦不免擔憂。我們在這裏重申，學校絕不容忍任何校園欺凌事件發生，必定嚴肅跟進肇事學生，亦已制定一系列措施確保不會再有同類事件發生，竭力建立一個安全、和諧、互相尊重的校園環境，讓每一位同學愉快學習，健康成長。

校方強調，我們視每位學生都為自己的孩子，願嘉智學生能結出聖靈的果子，包括仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、 溫柔、節制。

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責任編輯：王明芳

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