【張敬軒演唱會】COLLAR任嘉賓唱跳　軒公自嘲：真係有老人家心【多圖】

▲ 鄧麗欣及COLLAR任《張敬軒THE NEXT 20》表演嘉賓。

《張敬軒THE NEXT 20》的第23場演唱會在昨晚（5月26日）舉行，軒公請來鄧麗欣（Stephy）及女團COLLAR的沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、蘇芷晴（So Ching）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（WINKA）任嘉賓。

由軒仔變成軒公的他先與Stephy懷緬過去兩人合作電影《十分愛》的日子，繼而再坐上樂壇「關愛座」，笑指COLLAR送的禮物似去老人院探病義工般「咁有老人家心」，並祝她們星途燦爛。



軒公昨晚台上稱，人生中有一項工作他甚少涉獵，就是拍電影。曾經他拍過一部電影，但上映後多年自己一次也不夠膽翻看，因為當年的樣子又乾又瘦又冇運行。但這部電影就讓他識一位好朋友，繼而介紹Stephy出場，兩人甜蜜蜜手拖手合唱《十分愛》。

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COLLAR登上「聖殿」

至於到安歌環節，軒公說：「近年樂壇風氣唔同左，歌手不是再一定由唱片公司推介，係由觀眾選出心中super star，我好鐘意睇比賽節目，過程當中睇住這些小朋友過五關斬六將踏上更高舞台。」

然後他介紹稱：「以下呢班小妹妹，我係一次工作當中見到佢哋，所以好希望今晚借觀眾雙手，比佢哋感受一下紅館呢個聖殿。」然後請COLLAR出場。

當COLLAR升上台後，軒公叫她們向觀眾自我介紹：「歡迎咁多位妹妹，見你地一步一步進步，好感動，希望你哋之後星途燦爛，今晚由觀眾為你地加冕。依家叔叔落台欣賞你地表演。」

不過她們就把軒公叫住並表示有禮物送，然後拿出一籃醬汁：「我哋祝你愈食愈好，作品愈來愈高汁，有啖好食啦你。」

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COLLAR跳唱《Call my name!》

軒公收到這籃禮物，笑言：「你哋真係有老人家心。各位睇下，依家啲後生，送禮好似去老人院探病咁，我呢位院友多謝咁多位義工…哈哈…叔叔降番落去先，轉頭帶你地去睇金魚……」

COLLAR即圍住軒公睇佢降台並講拜拜，軒公又忍唔住口：「嘩，呢個角度（低炒）望你哋，真係大吉利是……」逗得觀眾拍掌大笑，繼而COLLAR落力跳唱她們的首本名曲《Call my name》。



此外，昨晚軒公於天梯上唱到《On my way》時，現場音響出現接收問題，其中有幾秒突然「失聲」。

軒公十分專業，臨危不亂照把整首歌唱完，而現場觀眾也十分令人感動，知道是機器故障，都跟著拍手幫軒公大合唱，唱完於天梯降番落地面的軒公，笑著向觀眾道歉：「表演似人生咁，往往都有意外，好多時生活上遇到困難時侯，無論生活當中出現什麼突然其來變化都好，我都要身處行業成日講個句：The Show Must Go On，thank you 。」

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設備出現故障

一直要求帶給觀眾最完美、最優質的表演的軒公，似是完騷後心中仍放不下這次少少瑕疵，於IG有感而發: 「今晚係23場以嚟最多設備、技術及人為故障的一晚，我代表我個人以及製作團隊向今晚入場支持嘅觀眾致歉！」

他再續指：「作為一個專業表演者及製作團隊，我哋有義務要每晚都為觀眾帶來相當水準、負責任嘅演出。」

軒公最後並寄語製作團隊保持謙卑、好學、能接受意見並且時刻自我反省，切勿自信和驕傲。