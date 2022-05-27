【太古城麥當勞爆疫】4宗本地個案屬BA.2.12.1　基因排序與太古城麥當勞群組吻合

▲ 太古城麥當勞爆疫。（林宇翔攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（27日）出席記者會，交代最新疫情。

本港今日新增250宗確診個案，中環蘭桂坊酒店群組、感染Omicron BA.2.12.1變種病毒的6旬婦，5月13日早上到過太古城3期的麥當勞，疑傳染同時段數名食客，引發太古城麥當勞群組。

歐家榮表示，昨日發現有4宗本地個案屬L452Q（詳情即看【下一頁】），疑與本地流行病毒株不同，或是Omicron BA.2.12.1。經基因分析後，證實為BA.2.12.1，並與太古城麥當勞群組基因排序吻合。

歐家榮指，暫未發現會展清潔工與太古城麥當勞群組有直接接觸，懷疑存在隱形傳播鏈並出現傳播。

截至5月26日，有關群組涉及美國抵港夫婦、同一檢疫酒店尼泊爾父子、同一時段光顧 康景花園的三母子及另一枱兩食客，以及居於北角兆華大廈一名33個月大男嬰、其母親及家傭、一名居南豐新邨9座66歲婦人、涉一名39歲男警，及一名99歲婦與早前染疫並到過麥當勞的76歲女士同樣住麗晶花園6座，當中至少10人染Omicron BA.2.12.1變種病毒。

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記者：李榮忠