【群組個案】會展再多一人染疫涉55歲洗碗工　與染疫清潔工隔數天發病

▲ 會展再多一人染疫涉55歲洗碗工，曾與確診者同時段到職員餐廳。（資料圖片）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（27日）出席記者會，交代最新疫情。

歐家榮表示，昨日發現有4宗本地個案屬L452Q，疑與本地流行病毒株不同，或是Omicron BA.2.12.1。經基因分析後，證實為BA.2.12.1，並與太古城麥當勞群組基因排序吻合。

當中最早病發涉及一名63歲女士，她在5月21日發病，於灣仔會展任清潔工，主要工作地點在3樓，最後上班日是5月23日，同日快測呈陽性，傳染期5月20至23日曾到會展2樓的員工餐廳。

昨日再發現一宗個案，涉一名55歲女子，在會展3樓餐廳任職洗碗工，居水街荔安大廈，在5月24日出現病徵，5月25日快測陽性，最後上班日是5月23日，她與63歲會展清潔工互不認識，但在5月20至23日早上7時半都曾到職員餐廳用膳，亦有共用LG職員更衣室，由於個案是快測陽性，詳細資料須待進行全基因分析。

另外，已建議涉事餐廳消毒，並已採環境樣本化驗；亦有要求指定時段到過會展的人士進行強檢。

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記者：李榮忠