【一國兩制】林鄭稱過去5年回歸以嚴峻挑戰　偏離初心必帶災難性後果

▲ 林鄭月娥指，偏離「一國兩制」初心的行為，必會帶來災難性的後果。（政府新聞處）

特首林鄭月娥今日出席《基本法》法律論壇。她表示，過去5年，香港經歷了回歸以來最嚴峻的挑戰，國家安全受到威脅，修例風波中深刻及沉痛體會到，任何偏離一國兩制初心的行為，必會帶來災難性的後果。

林鄭月娥致辭中提到，過去5年國家安全受到威脅，香港前景岌岌可危，「一國」的根基、底線受到嚴重衝擊，但她更堅定相信，唯有根據《憲法》和《基本法》辦事，依靠中央，維護國家安全，才能確保香港的繁榮穩定。

她續指，一國兩制是在維護國家的統一和領土完整、保持香港繁榮穩定的前提下，考慮到香港的歷史和現實情況，最大程度地保留了香港的特色和優勢，強調初心從無改變。

另外，保安局局長鄧炳強在論壇上提到港區國安法的實施，直言令香港從動蕩暴亂的環境康復過來，強調是具針對性、到位，而且充分考慮香港實際情況的法律。

他又指出，港府正積極透過訂立其他的新法例、規例和機制，以更好履行維護國家安全的宣傳、指導、監督和管理的責任，包括落實預付儲值卡實名登記制度、把國家安全列入為電影檢查的考慮因素之一等，但香港仍面對不少國家安全風險，當局會採取一系列策略應對，例如加強國家安全及反恐情報收集及分析、針對涉嫌危害國家安全的人和組織展開深入調查等。

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責任編輯：陳宛彤