【TOPick診症室】生蛇可上眼或持續神經痛　拆解疫苗預防成效

「生蛇」（帶狀疱疹）不再是老人病，「生蛇」有年輕化趨勢。皮膚科專科醫生陳厚毅接受《TOPick診症室》訪問表示，身體有出現紅疹，就有機會是「生蛇」，但不論有否曾出水痘，都是預防勝於治療，要接種生蛇疫苗，以預防「生蛇」。

皮膚科專科醫生陳厚毅在《TOPick診症室》節目中指，生蛇前身是水痘，有醫學研究顯示有97%人曾出水痘，出水痘時有機會出疹及發高燒，身體康復後看似無大礙，但其實仍有病毒藏於身體神經線內，只要休息不足夠時侯就會出現好像水泡紅疹，通常是側在一邊，樣子好似一條蛇狀，真正醫學名稱是帶狀皰疹（「生蛇」）。

陳厚毅指，「生蛇」通常是在身體單邊出現，不過若不幸抵抗力較差，兩邊都有「生蛇」，圍著身體一圈，感到痛及有紅疹，患者不用過於擔心，因為不會造成生命危險。不過生蛇有很多不同病徵，包括頭部和屁股或會出現徵狀，曾有患者發病初期腰感到痛，誤以為是扭傷腰或者盲腸炎，可3觀察身體是否有出紅疹，因為紅疹有機會是「生蛇」。

被問到「生蛇」會否有併發症或後遺症。陳醫生解釋，「生蛇」是會有併發症，最主要後遺神經痛，「生蛇」後的位置會持續痛，初時以為痛一至兩周，但有些人痛楚以月計、甚至年計，普通止痛藥不能解決，要找神經科醫生或鎮痛科醫生求醫，絕對不能忽視有關問題。

除了痛症外，陳又提醒患者要留意「生蛇」的位置，如果生於眼睛附近，有機會影響角模，甚至影響視力。他又指，「生蛇」是有時間性治療，剛出水泡的72小時內，當病毒仍活躍時，藥物治療效力最好，愈早愈好，如果自己生蛇，應該盡快求醫，處方抗病毒藥物。

他又稱，現時「生蛇」不一定是長者專利，有年輕化趨勢，只要休息不足夠，抵抗力變差都會「生蛇」。除了患者要保持心境開朗，早點睡可以預防外。接種疫苗亦是重要一環，美國疾控中心鼓勵50歲以人士打生蛇疫苗，無論是否曾「生蛇」亦要盡快打針，不好以為生蛇後會永久免疫，生完蛇同樣有復發機會，所以打針是可減低生蛇機會及併發症風險。但如果患者正生蛇中，建議病情穩定後才接種生蛇疫苗。

醫生表示，大部分人都適合打生蛇疫苗，根據美國疾控中心指引，所有年過50歲以上，若已接種舊一代生蛇疫苗，或有長期病患，亦可接種新一代生蛇疫苗，因為新一代疫苗保護率更加好，達到97%以上。

提到疫情下，不少人已接種新冠疫苗，兩者打針相隔時間是多久。他則指根據衞生署指引，最好兩者疫苗相隔14天，基本上兩個疫苗都可以接種。請密切留意《TOPick診症室》。

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記者：余思嵐