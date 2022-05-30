【Netflix劇集】《我的出走日記》獲孔劉貼文大讚　39歲孫錫久被封「大叔系男神」

▲ Netflix《我的出走日記》

Netflix熱播韓劇《我的出走日記》劇情寫實，貼地家常，臨近結局，更是話題不斷，就連孔劉都在IG中說自己「入坑」。劇中飾演神秘人「具先生」的孫錫久，因其寡言放浪不羈的形象設定，隨着劇情的發展漸漸揭開面紗，然而在女主角金智媛面前，又總露出靦腆害羞的微笑，讓人更加陷入他既頹廢又純情的魅力中，瞬間令他成為新一代的「大叔系男神」。

▲ 今周六日晚迎來結局，這對 CP 組合命運將會如何，令戲迷們心情忐忑。(Netflix 劇照)

大器晚成

用大器晚成來形容孫錫久應不為過，出生於1983年的他，今年已39歲。他亦自言過往曾在太多範疇上嘗試，直到現在才找到自己對演戲的專注。

29歲才開始演戲的孫錫久第一部作品是舞台劇，2011年在首爾大學路首次表演《伊底帕斯王》還顯生疏，直到2014年擔任舞台劇《Love Burns》的男主角兼藝術總監，被Netflix《超感8人組》（Sense8）選角人員睇中，並以流利的英語能力及出色的演技實力通過了試鏡，以《超感8人組》第二季作為出道作品，還與劇中女主角裴斗娜投緣，至今仍維持着好友關係。

▲ 導演擅長用鏡頭說故事，如孫錫久飾演的「具先生」就有很多背影特寫鏡頭和昏暗的場景，突顯人與人的疏離感。(Netflix 劇照)

華麗的現實身份

現實生活中的身份比劇中的具先生還要神秘的他，於出道前因為還未找到自己真正的志向，所以就在父親的工具機製造廠擔任理事，公司曾於2006年創下年達55億韓圜營業額，只能說孫錫久是含着金湯匙出世。

最新影片：鄭欣宜訪問

雖出身富裕，他卻一點都不怕吃苦。在22歲須履行韓國當兵義務時，他竟選擇所有人都避之則吉的海軍陸戰隊。那年剛好為2004年，韓國成立伊拉克重建任務部隊，他自願申請加入，並表示「我想要體驗很多東西，我在演戲的時候無法體驗到這麼真實的當兵過程，所以決定去伊拉克。」

▲ 孫錫久登上新晉「大叔系男神」美名，以成熟粗獷的魅力令人入坑。(Netflix 劇照)

不說不知，原來孫錫久童年時期是非常內向，不僅不愛說話，也不太愛交朋友，令他的父母很擔心，於是便把他送到外國唸書，希望他的個性可以有轉變。國中就到美國留學，還在芝加哥藝術學院完成學位，所以英文就像是他的第二語言。

話說他的夢想多多，如導演、編劇、藝術家等等，甚至因為自己非常喜歡米高佐敦（Michael Jordan），曾一度想當籃球員。

孫錫久提到大學時期開始對電影產生興趣，試過做臨時演員、幕後工作等，還透露自己最欣賞的導演是李安，最愛其作品《斷背山》。

▲ 孫錫久回韓國服役時原本想加入海軍陸戰隊，不過當時剛成立了派遣駐伊拉克的宰桐部隊，為了能更好的體驗軍中生活，二話不說就加入。(Netflix 劇照)

韓網兩極評價

究竟能讓孔劉熬夜追劇、凌晨發IG貼文大讚的《我的出走日記》有甚麼魅力可以收服男神心？

其實此劇在韓國開播後，收視最高僅有3%，到了第四集更下降到2.3%，韓網上也出現兩極評價，有網友讚賞「這部劇更像是文學作品，很好看」、「這部劇拍得讓人產生共鳴」、「我覺得很好看，好奇具先生的角色」、「雖然小眾，但我覺得還是要有這樣的劇」。喜歡的都因着故事內容，是聚焦於三姐弟的工作、愛情與親情間的故事，開首便帶出在首爾工作的3人，住在往返首爾便須花23小時的京畿道鄉郊。為此他們從小就失去下班後能參加同事間社交活動的機會，要趕鐵路的尾班車，而二哥廉昌熙（李民基飾）甚至還因此和女友吵到分手……

▲ 開播後在韓網上評價兩極，但孔劉卻在個人 IG 加持讚賞。(Netflix 劇照)

這樣的設定背景在韓網上造成熱議，許多住在郊區的網友表示：「我也是京畿道人，很討厭去首爾，去的路上太艱難了」、「是住在京畿道的人就會有共鳴，每次見首爾朋友都要注意尾班車」、「我住在南楊州，突然感到心酸，每次去首爾都要搭一個多小時的地鐵」等評論。而當中的台詞更引發不少人共鳴，說很真實而觸動人心。

不過，也有不少持相反意見者表示「不說好不好看，只是氣氛太黑暗了」、「台詞很造作，主角只是自憐」、「這部劇對白太現實了，推進太慢」等。

看劇口味的確人人不同，各有所好，不用強人所難。但不爭的事實是此劇讓更多人認識到孫錫久的實力演技，令人期待他的下一部作品呢！

記者：郭秀芳

