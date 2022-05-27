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【賦豪CP】MC張天賦+洪嘉豪現身Montblanc活動　吳嘉禧栢天男「冰川」打卡【內附詳情】

休閒消費 17:44 2022/05/27

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

近日Montblanc於中環舉行的「Glacier期間限定活動」，香港一眾人氣歌手MC張天賦、洪嘉豪、歌手兼演員吳嘉禧（Cheronna Ng）、模特兒兼演員栢天男（Adam Pak）等型人到場參觀，更盡潮潮人風格率先打卡。

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先介紹這個「冰川之旅」，其實它是一條位於白朗峰（法國和意大利交界，也是西歐與歐盟境內的最高山峰）中的霞慕尼山谷（Chamonix Valley）到法國境內最長和最大的冰川—— 冰海冰川（Mer de Glace）。

不過此次在港擺設的裝置展覽，也是從冰海冰川入口開始，加上白茫茫的雪山佈景和品牌標誌，參寶者可沿著品牌設計師的引導，從「研究」冰川裏凍結千年的冰晶質地開始，去感受被「冰凍」的Montblanc 1858 Iced Sea腕錶。

最新影片：余德丞訪問

為慶祝新系列的誕生，品牌於中環畢打行舉辦「Glacier期間限定活動」，帶領賓客從「冰洞」走到「峰頂」，期間限定活動將開放予公眾人士參與，公眾人士可以透過網上登記。

登記成功的朋友可試試品牌專誠設計的數碼互動體驗，只需移動平板屏幕上顯示的Montblanc Meisterstück Glacier書寫工具及墨水，發揮創意，LED屏幕牆上的冰晶便會如墨水般流動，創作出獨一無二專屬自己的冰川藝術作品，當然唔少得拍照打卡留念！

《白朗峰冰川》期間限定活動

日期：即日至5月28日（星期六）

時間：11am至8pm

地點：中環畢打街12號畢打行地下

記者：黃鑑江

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