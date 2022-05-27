  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (週五) 18:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【地獄廚神是我媽】陳俞希+浩南主持全新節目　邀「地獄廚神」媽媽接受廚藝特訓

娛樂 16:21 2022/05/27

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

ViuTV推出新節目《地獄廚神是我媽》！

ViuTV推出新節目《地獄廚神是我媽》，將於下星期一（5月30日）晚上10時30分首播。節目由陳俞希(Hailey)、鄭伊琪(浩南)、右雨及P1X3L主持，將邀請不同家庭的母親大人展示她們獨有的地獄料理。

節目提供機會給各位家庭成員大控訴，一齊認識媽媽超乎想像的可愛一面。而為了全家下半生幸福，劇組更會安排媽媽們去接受廚藝特訓，為她們安排驚喜活動。而一經取錄，全家更會得到港幣五千元獎金。

最新影片推介：余德丞專訪

Peggy媽媽炮製暗黑料理

首兩集的主角是來自何家的Peggy媽媽。Peggy媽媽除了入廚經驗少，學過的所有菜式十分罕有，其金魚記憶力也相當令人驚訝。

女兒Yummy和兒子Sunny更直指母親很少檢查食材有否過期，常常即興找到存放很久的食材直接下廚，因此出現惡臭至極的「酸醙臘味飯」。此暗黑料理更震撼一眾主持。為了拯救兒女的幸福，Peggy媽媽毅然進行廚藝特訓，祈求再次用美食俘虜兒女的心。 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

廚藝特訓
 
名廚何美寶為Peggy媽媽進行廚藝特訓，首先是改良她的「酸醙臘味飯」以及失敗的「芝士炒飯」。此外，Peggy媽媽更會越級挑戰難度5星的威靈頓牛柳，希望可以擺脫「地獄廚神媽媽」之名。

女兒Yummy和兒子Sunny知道媽媽用心學好廚藝，特意安排一個等同求婚級別的神秘大驚喜，令向來Man爆的Peggy媽媽流下熱淚。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【男女自然觀察學會】Alice教導拍女神照　P1X3L成員Marco竟叫隊友Phoebus退休
17:21 2022/04/07
【男女自然觀察學會】Alice教導拍女神照　P1X3L成員Marco竟叫隊友Phoebus退休
【MakerVille】P1X3L盼成立官方歌迷會　期待與MIRROR+COLLAR合作
19:33 2022/04/27
【MakerVille】P1X3L盼成立官方歌迷會　期待與MIRROR+COLLAR合作
【晚吹】Sica+Yoyo+Alice+Win Win+Ash互爆秘密　何洛瑤向P1X3L Marco示愛
17:38 2022/05/13
【晚吹】Sica+Yoyo+Alice+Win Win+Ash互爆秘密　何洛瑤向P1X3L Marco示愛

你可能感興趣

【男女自然觀察學會】Alice教導拍女神照　P1X3L成員Marco竟叫隊友Phoebus退休
17:21 2022/04/07
【男女自然觀察學會】Alice教導拍女神照　P1X3L成員Marco竟叫隊友Phoebus退休
【MakerVille】P1X3L盼成立官方歌迷會　期待與MIRROR+COLLAR合作
19:33 2022/04/27
【MakerVille】P1X3L盼成立官方歌迷會　期待與MIRROR+COLLAR合作
【晚吹】Sica+Yoyo+Alice+Win Win+Ash互爆秘密　何洛瑤向P1X3L Marco示愛
17:38 2022/05/13
【晚吹】Sica+Yoyo+Alice+Win Win+Ash互爆秘密　何洛瑤向P1X3L Marco示愛
葉振弘 歐鎮灝 吳啟洋 鄭伊琪 陳俞希 演員 ViuTV 娛樂行業 綜藝節目

最高瀏覽

【星級靚媽】岑杏賢夫婦往溫哥華度蜜月　享受二人世界天天與囝囝FaceTime
15:33 2022/05/26
【星級靚媽】岑杏賢夫婦往溫哥華度蜜月　享受二人世界天天與囝囝FaceTime
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
11:03 2022/05/26
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識