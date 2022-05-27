【南韓開關】南韓將恢復發放外籍旅客短期簽證　附打針及檢疫要求

▲ 韓國6月1日起恢復發放外籍旅客短期簽證，包括港澳地區。（韓國觀光公社提供）

韓國觀光公社指，韓國法務部宣布，韓國6月1日起，將恢復發放外籍旅客的短期訪問簽證，包括港澳地區，可以旅遊、商務活動、探親、療養和會議等目的申請短期訪問簽證，最多停留90天，簽證有效期為3個月，適用於單次入境，入境簽證申請人數每日限額為30人。

根據目前韓國規定，於韓國境外接種2劑世界衛生組織認可的新冠疫苗後第14天至180天，或接種完第3針滿14天，並於檢疫情報預先登記系統 Q-CODE上登記接種記錄及上載證明，即可免除隔離。由6月1日起，12至17歲青少年接種2劑疫苗超過14天亦可免除隔離，而5至11歲兒童如果有接種完成者陪同，即使沒有接種疫苗，到達韓國後亦不需隔離。

海外入境者需於出發日48小時內接受PCR核酸檢測，並提供陰性證明方可登機。或可於出發日24小時內於診所或醫院進行快速抗原測試並提供陰性證明，代替 PCR 核酸檢測。

現時入境韓國後，目前需於1日內到地區保健所或臨時篩檢診療所免費接受PCR核酸檢測（或於仁川國際機場支付 80,000 韓元接受檢測），並於入境第6或第7日接受快速抗原測試。由6月1日起，只需於入境3日內接受 PCR 核酸檢測，並建議於入境第6或第7日進行快速抗原測試。

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責任編輯：李榮忠