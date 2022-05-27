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【南韓開關】南韓將恢復發放外籍旅客短期簽證　附打針及檢疫要求

社會 16:03 2022/05/27

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韓國6月1日起恢復發放外籍旅客短期簽證，包括港澳地區。（韓國觀光公社提供）

韓國觀光公社指，韓國法務部宣布，韓國6月1日起，將恢復發放外籍旅客的短期訪問簽證，包括港澳地區，可以旅遊、商務活動、探親、療養和會議等目的申請短期訪問簽證，最多停留90天，簽證有效期為3個月，適用於單次入境，入境簽證申請人數每日限額為30人。

根據目前韓國規定，於韓國境外接種2劑世界衛生組織認可的新冠疫苗後第14天至180天，或接種完第3針滿14天，並於檢疫情報預先登記系統 Q-CODE上登記接種記錄及上載證明，即可免除隔離。由6月1日起，12至17歲青少年接種2劑疫苗超過14天亦可免除隔離，而5至11歲兒童如果有接種完成者陪同，即使沒有接種疫苗，到達韓國後亦不需隔離。

海外入境者需於出發日48小時內接受PCR核酸檢測，並提供陰性證明方可登機。或可於出發日24小時內於診所或醫院進行快速抗原測試並提供陰性證明，代替 PCR 核酸檢測。

現時入境韓國後，目前需於1日內到地區保健所或臨時篩檢診療所免費接受PCR核酸檢測（或於仁川國際機場支付 80,000 韓元接受檢測），並於入境第6或第7日接受快速抗原測試。由6月1日起，只需於入境3日內接受 PCR 核酸檢測，並建議於入境第6或第7日進行快速抗原測試。

申請簽證指引申請簽證所需文件填寫電子表格注意事項及電子表格填寫教學

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責任編輯：李榮忠

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