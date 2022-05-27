【爸爸角色】傳統爸爸不是嚴厲地經常打罵 就是忙搵食沒有時間和孩子好好相處

▲ 父親是第一個接觸我們對我們生命有權的男性形象。

最近「陪」老公及兒子一起去看Top Gun，為什麼說「陪」？因為我對這類英雄片沒有很多興趣（我陪他們去戲院看Marvels電影也會中途瞓着，母愛很偉大），並非我杯茶，但為了假日的Family Time，便陪太子睇戲。怎料今次竟然沒有瞓着，相反劇情令我非常振奮，看罷仍然回味勵志劇情。

這齣由Tom Cruise主演的「壯志凌雲」，內容講述他作為在海軍部隊服役的優秀機司，如何訓練新一批精銳年輕飛行員，去挑戰極限，接受關乎生死的國家任務。

其中Tom Cruise指導他們面對各種險境的情節，令我尤其激蕩。這位充滿實戰經驗的教官，不單帶領飛行員跨越一次又一次的難關，更陪伴他們上戰場。整齣戲給我一種「好Man」的感覺！能有男人如此無懼犧牲、熱情地為著下一代，成全年輕人的理想，這種熱血是我們很想在今天的領袖中見到的。

雖則這只是虛構的劇情，但如果社會上真的有多些這種Tom Cruise角色，無論是政客、老師、老闆、父母………等，大家懂得訓練及陪伴下一代一起跨過困難，年青人才會佩服和尊重你，和你共同建立希望的願景。

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不過，近年社會各種事情的發生，已經很少見到上一代和下一代能夠彼此信任。相反，許多決裂在過往爆炸性地及現在碎片式地發生。

今天社會，大家對於男性權威傾向沒有好感和充滿疏離感。而父親是第一個接觸我們對我們生命有權的男性形象，中外許多關於父親的流行曲卻充滿着遺憾。例如陳奕迅的單車：「雖說演你角色實在有難度、從來虛位以待、 何不給個擁抱? 想我怎去相信這一套、多疼惜我卻不便讓我知、懷念單車給你我、唯一有個的擁抱！」

Cold Play 的 Father ：「Daddy, are you out there? Daddy, why'd you run away? You're so far away. Oh, you're so far away」

我認識很多做父親的朋友，他們很怕成為自己父親的影子，因為傳統的爸爸要不是嚴厲地經常打駡，霸權地決定子女的一切，就是太忙搵食沒有時間和孩子好好相處。所以今時今日的爸爸情願做子女的好朋友，不想對他們有任何威脅的創傷，不願意孩子沒有自由決定自己的將來，所以他們凡事會以孩子的喜好為中心，做子女的隊友，齊齊打機，使大家可以和諧相處。

外國新興有這類父母，給孩子完全自由為自己的一切作出選擇，包括他們的睡眠作息時間、吃的食物、甚至他們的性別。

當然亞洲社會還未走到這種極端，不過，很多父親抗拒管教，懼怕會變成管轄，又不想衝突，令孩子會如自己以往一樣，對父親失望，所以很多事情都給孩子自己決定。簡單如瀏覽什麼網站、或一些重要決定例如：讀什麼學校？搬到哪裏居住等…..？子女便不知不覺被培養成為一家之主，世界的中心了。

大家不是在商場餐廳已經見過不少唔聽人講、不接受管教的失控的小霸王嗎？

其實小孩子很需要榜樣和帶領的，管教和界線是父母給子女的安全網。如果沒有處理上一代遺下的傷口，繼續會有更多父親誤解為對子女的傷害而放下了管教的權利，卻不知道因此會成為孩子成長的缺乏？我們的下一代將會只懂和認同的人相處，而不容易面對壓力和挑戰。

我們都喜歡Top Gun，如果在困難之中，有如Tom Cruise這種教官會和我衝鋒陷陣；會陪伴我們堅毅不移地完成任務；會在我們迷失於錯誤決定中，不怕被我們拒絕而矢志喚醒我們行回正路；以及會相信我們、看清楚我們的潛質且鞭策我們達成目標。

如果真的有這麼一個好Man的人出現……..



如果這樣的一個人是我們的老闆、老師或父親………



我相信兩代之間的決裂一定會減少，我們會有更多被尊重和仰慕的爸爸，我們的子女也將會是世界上的Top Gun了。(Top Gun俚語解作精英）

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