【爸爸角色】傳統爸爸不是嚴厲地經常打罵 就是忙搵食沒有時間和孩子好好相處

最近「陪」老公及兒子一起去看Top Gun,為什麼說「陪」?因為我對這類英雄片沒有很多興趣(我陪他們去戲院看Marvels電影也會中途瞓着,母愛很偉大),並非我杯茶,但為了假日的Family Time,便陪太子睇戲。怎料今次竟然沒有瞓着,相反劇情令我非常振奮,看罷仍然回味勵志劇情。

這齣由Tom Cruise主演的「壯志凌雲」,內容講述他作為在海軍部隊服役的優秀機司,如何訓練新一批精銳年輕飛行員,去挑戰極限,接受關乎生死的國家任務。

其中Tom Cruise指導他們面對各種險境的情節,令我尤其激蕩。這位充滿實戰經驗的教官,不單帶領飛行員跨越一次又一次的難關,更陪伴他們上戰場。整齣戲給我一種「好Man」的感覺!能有男人如此無懼犧牲、熱情地為著下一代,成全年輕人的理想,這種熱血是我們很想在今天的領袖中見到的。

雖則這只是虛構的劇情,但如果社會上真的有多些這種Tom Cruise角色,無論是政客、老師、老闆、父母………等,大家懂得訓練及陪伴下一代一起跨過困難,年青人才會佩服和尊重你,和你共同建立希望的願景。

不過,近年社會各種事情的發生,已經很少見到上一代和下一代能夠彼此信任。相反,許多決裂在過往爆炸性地及現在碎片式地發生。

今天社會,大家對於男性權威傾向沒有好感和充滿疏離感。而父親是第一個接觸我們對我們生命有權的男性形象,中外許多關於父親的流行曲卻充滿着遺憾。例如陳奕迅的單車:「雖說演你角色實在有難度、從來虛位以待、 何不給個擁抱? 想我怎去相信這一套、多疼惜我卻不便讓我知、懷念單車給你我、唯一有個的擁抱!」

Cold Play 的 Father :「Daddy, are you out there? Daddy, why'd you run away? You're so far away. Oh, you're so far away」

我認識很多做父親的朋友,他們很怕成為自己父親的影子,因為傳統的爸爸要不是嚴厲地經常打駡,霸權地決定子女的一切,就是太忙搵食沒有時間和孩子好好相處。所以今時今日的爸爸情願做子女的好朋友,不想對他們有任何威脅的創傷,不願意孩子沒有自由決定自己的將來,所以他們凡事會以孩子的喜好為中心,做子女的隊友,齊齊打機,使大家可以和諧相處。

外國新興有這類父母,給孩子完全自由為自己的一切作出選擇,包括他們的睡眠作息時間、吃的食物、甚至他們的性別。

當然亞洲社會還未走到這種極端,不過,很多父親抗拒管教,懼怕會變成管轄,又不想衝突,令孩子會如自己以往一樣,對父親失望,所以很多事情都給孩子自己決定。簡單如瀏覽什麼網站、或一些重要決定例如:讀什麼學校?搬到哪裏居住等…..?子女便不知不覺被培養成為一家之主,世界的中心了。

大家不是在商場餐廳已經見過不少唔聽人講、不接受管教的失控的小霸王嗎?

其實小孩子很需要榜樣和帶領的,管教和界線是父母給子女的安全網。如果沒有處理上一代遺下的傷口,繼續會有更多父親誤解為對子女的傷害而放下了管教的權利,卻不知道因此會成為孩子成長的缺乏?我們的下一代將會只懂和認同的人相處,而不容易面對壓力和挑戰。

我們都喜歡Top Gun,如果在困難之中,有如Tom Cruise這種教官會和我衝鋒陷陣;會陪伴我們堅毅不移地完成任務;會在我們迷失於錯誤決定中,不怕被我們拒絕而矢志喚醒我們行回正路;以及會相信我們、看清楚我們的潛質且鞭策我們達成目標。

如果真的有這麼一個好Man的人出現……..



如果這樣的一個人是我們的老闆、老師或父親………



我相信兩代之間的決裂一定會減少,我們會有更多被尊重和仰慕的爸爸,我們的子女也將會是世界上的Top Gun了。(Top Gun俚語解作精英)

