【第五波疫情】今日新增250宗確診　29宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。(陳永康攝)

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（27日）出席記者會，交代最新疫情。

【17:05】

大部分人感染屬BA.2.2，現時出現BA.2.12.1，它們抗源上類近，資料顯示打針後感染BA.2.2後，患者是會產生強免疫力對抗到BA.2分支，所以盡快要打針。

【17:00】

451人確診留醫。13人危殆。

【16:50】

灣仔兩名確診人士源頭不明，他們共通點曾於會展餐廳用膳。

【16:43】

昨天63歲女士會展做清潔工人，本月23日最後上班。

55歲女士會展工作確診，負責洗碗碟，5月25日快測陽。詳情即看【下一頁】

【16:41】

新增一名死亡個案。82歲男子打2針疫苗，不是來自院舍，或與癌症有關，本月21日經瑪嘉烈醫院急症入院，因為肚痛、頭暈，本月24日陽性，腎差，本月25日休克搶救，26日凌晨離世。

【16:40】

增加18宗學校呈報個案，包括16名學生、2名教職員，快測陽性。

涉及7間小學，8名學生，1名教師。9間中學涉及有8名學生，1名教師。詳情即看【下一頁】

加拿大國際學校爆發，快測陽性，已取環境樣本了解，並要求再做核酸，做基因排序。

【16:35】

3宗第12天陽性樣本，懷疑復陽個案，包括34歲男子、38歲男子外地確診，印度抵港。25歲女士，泰國抵港，ct值大過30。

本地一名44歲男機組人員確診，曾往美國，5月26日有病徵，暫列輸入個案。

昨天4宗個案BA.2.12.1個案，基因排序與早前麥當勞群組相同。

麥當勞群組一名33個月大男童證實是BA.2.12.1。

另外，昨天發現早前2宗輸入個案屬BA.2，在萬怡酒店檢疫，39歲男子由新加坡抵港，第13日陽性。另一名是32歲男子，ct值大過24至27。

【16:30】

今日新增250宗確診 29宗屬輸入個案。當中105宗屬核酸陽性、145宗屬快測陽性個案。

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記者：余思嵐