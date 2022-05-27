【剝錯恆齒】8歲女童恆齒慘被當乳齒拔掉　無牌牙醫涉隱瞞醫療事故【附出牙時間表】

▲ 內地一名8歲女童恆齒慘被當乳齒剝掉。

內地有媽媽帶8歲女兒檢查牙齒，牙醫指女童有一顆恆齒被乳齒阻擋，影響正常生長，需要拔掉乳齒，殊不知那隻被剝的牙齒竟然是恆齒，而負責的醫生當場未有告知出現醫療事故，事後是媽媽懷疑揭發事件，而女兒需要另行植牙。

8歲童檢查牙齒遭剝錯牙

據內地《齊魯晚報》報道，山東臨沂市蘭山區的馮女士在5月8日約下午2時，帶8歲女兒到輝東口腔門診部進行例行牙齒檢查，牙醫説女童的下側門牙後面長出一顆小恆齒，但是前面的乳齒還沒有掉，需要把它拔除，避免阻礙後面的恆齒生長。

▲ 內地一名8歲女童，恆齒被醫生剝錯了。（微博圖片）

媽媽回想當時牙醫沒有照X光拍片，就開始為女兒剝牙，主診馬姓的女牙醫期間不停説︰「這顆乳牙怎麼這麼難拔」，而拔的時候，她的助理先後換了3把鉗子，後來換了一位男醫生協助，期間需要補打一次麻醉藥，剝牙手術大約花了半小時多。

在剝牙過程中，女兒一直喊痛，手術之後，診所工作人員帶她到另一間診室，馮女士當時在外等了十多分鐘沒見人，到診室找女兒，發現幾位醫護在討論，她問是否出了問題，醫護回說︰「沒事，帶女兒回去觀察，兩周之後再來覆診。」隨後，醫生更説是次剝牙不收錢。

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賠償後期植牙費約$2萬

以上種種，令媽媽感到疑惑，回家想起女兒剝出來的牙牙根很長，就向一位醫生朋友查問，對方判斷女兒被拔掉的是恆齒。馮女士立即聯絡馬醫生，對方在電話中承認剝錯牙。媽媽當天約下午5時到診所，對方承認發生醫療事故，道歉並表示願意賠償後期植牙費用1.8萬人民幣（約2.1萬港元），女童家人不滿有關賠償。

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媽媽另外帶了女兒到醫院檢查，醫生指出已錯過了最佳黃金治療期，那顆被拔下來的恆牙不能再植入補回去。

另一方面，媽媽查看女兒病歷表的資料，發現主診是馬醫生，簽名卻是另一位鄭醫生，她查看醫護網站，發現涉事的馬醫生沒有牙科執業醫師資格證書，即是無牌牙醫，而當地衛健局正了解情況，對此進行依法查處。

恆齒的排列和出牙次序

根據本港衞生署資料，孩子踏入換牙期，乳齒就會因牙根收縮而變得鬆動，並且先後有序地脫落，繼承恆齒就會在空位上逐一長出。換牙期大約在6歲開始，到12至13歲左右結束。恆齒共有32顆，有關恆齒出牙時間不一樣，大致可參考下表︰

恆齒 出牙時間 正門牙 6至8歲 側門牙 6歲半至9歲 犬齒 8歲半至12歲半 第一小臼齒 8至12歲 第二小臼齒 8歲半至13歲 第一大臼齒 5至7歲 第二大臼齒 10至14歲 第三大臼齒（智慧齒） 17至25歲

一般而言，乳齒是會自然脫落的，無需強行把它過早拔除，以免造成恆齒排列不整齊。而換牙的遲與早是因人而異的，家長毋需擔心，如果對換牙期有任何疑問，可請教牙科醫生。

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責任編輯︰王明芳