【一國兩制】沈春耀稱50年不變為形象講法　50年後也不需要變

▲ 沈春耀指，50不變只是形象的講法。（經濟日報資料圖片）

基本法委員會主任沈春耀今日在《基本法》法律論壇上指，50年不變是形象講法，50年後也不會變，一國兩制的未來，要是視乎實踐經驗、效果。

沈春耀提到，國家主席習近平曾指出，香港要關心的，不是一國兩制方針會否改變，而是如何全面準確將方針落實好，所以必須準確把握「一國」和「兩制」的關係，強調絕不能允許，任何危害國家主權、安全、挑戰中央權力和基本法權威，利用香港對內地進行滲透和破壞的活動。

他續指，形勢在發展，時代在前進，一國兩制也不是一成不變，要於實踐中不斷加以完善，需要在制度建設和制度發展方面作出積極應對。

另外，港澳辦副主任王靈桂則形容，一國兩制是處理歷史遺留的香港問題、澳門問題的最佳解決方案，也是香港、澳門回歸後，保持長期穩定的最佳制度安排，是行得通、辦得到、得人心的。

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責任編輯：陳宛彤