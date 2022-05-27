【痛失愛兒】2歲腦癌兒被斷言剩10個月命　父母珍惜每天相聚終活到6歲告別

▲ 日本一名2歲腦癌男童被斷言只餘下10個月壽命，最終他活到6歲離世。

至親離世的傷痛無法言喻，人走了，回憶卻永在。日本一名2歲男童確診腦癌，醫生曾斷言他的生命只餘下10個月，父母抹過眼淚後，決心珍惜與兒子的每一天，即使他的人生短暫至少能無憾。最終男童活到6歲，在他逝世一年後，父母對愛兒的思念不減。

據日本傳媒報道，滋賀縣高島市40歲的荒木佑介和同齡妻子侑子育有一對子女，女兒今年5歳，而兒子悠歩在6歲8個月時不敵癌魔去世，至今已離開了一年多。佑介和妻子侑子近日接受訪問，講述兒子短暫的一生。

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短暫一生活得幸福

悠歩在2歲時左腳走路乏力，荒木夫婦覺得不妥，於是帶他求醫。當時醫生建議作一次詳細檢查，因為悠歩可能出現神經異常。後來悠歩被診斷出患有瀰漫性兒童腦幹膠質瘤，這是一種兒童癌症，沒有確切的治療的方法，醫生甚至告知，他只餘下10個月壽命。

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佑介憶述得悉兒子患癌的一刻難以接受，「世界真的變灰了，顏色從我們家消失了」，侑子也難過得哭起來。在治療的過程中，悠歩不時大喊「我想回家」，經過多次討論後，父母作出離開醫院、回家療養的決定。侑子認為︰

既然你不能活很久，那不論能活到哪一天，都要活得幸福。

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打破醫生預言 6歲癌逝

自2017年3月4日開始，全家迎來了悠歩回家療養的新生活。由於悠歩患病的關係，在飲食上要相當小心，佑介為了兒子研究各種食療，將他的飲食一一記錄下來。一家四口一直珍惜著每天能相聚的日子，不知道悠歩會否突然離開，但他打破醫生只餘下10個月壽命的預言，活到去年2月25日在家人的愛護下離開人世。

兒子的離開令侑子意識到，「我認為理所當然的事情並非必然」，縱然在兒子患病期間，她的生活出現翻天覆地的轉變，但她感謝兒子，讓她每天都過得很快樂。佑介想起與兒子昔日的生活點滴不禁流落，他的遺照常伴左右，只因「兒子永遠是我們家庭的一部分」。

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責任編輯︰王明芳