【小一報名】2023/24學年小一入學必睇　17間熱門直資私小報名時間表一覽

▲ 17間熱門直資私小報名時間表一覽。

多間直資及私立小學陸續展開2023至24學年的小一收生程序，由於直資及私立學校的課程編排和語言教學具有彈性，當中亦不乏一條龍學校及傳統名校，因此一直深受家長歡迎。

直資及私立小學毋須跟隨教育局統籌派位方法招生，各校小一報名時間及收生準則各異，因此要替2023至24學年小一入學子女報考學校的家長，要做定功課，留意報名日子及申請方法，爭取考入心儀學校的機會。

TOPick根據學校網頁資料，整理了17間在5月起陸續招生的熱門直資及私立小學申請日期、面試日期等，可供家長參考，部分學校於5月底至6月初截止報名，家長想報就要趁早。

直資小學

港大同學會小學

申請日期：5月30日至6月14日

申請方法：網上報名或親自遞交（只限6月13至14日）

面試日期：第一輪面試－10月中旬、第二輪面試－12月中旬

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港華人基督教聯會真道書院

申請日期：即日至5月31日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

基督教香港信義會宏信書院

申請日期：7月4日至9月12日

申請方法：網上申請

面試日期：尚未公布

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

申請日期：5月16日至6月12日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪－6月13至7月11日提交影片及個人檔案；第二輪－9月23至24日；第三輪－10月至11月

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

優才(楊殷有娣)書院

申請日期：5月28日至6月26日

申請方法：網上申請

面試日期：7月23、24或30日

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

福建中學附屬學校

申請日期：6月1日至10月8日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪－10月15或22日；第二輪－11月12日

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

漢華中學(小學部)

申請日期：即日至10月16日

申請方法：網上申請

面試日期：10月底

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

嶺南大學香港同學會小學

申請日期：即日至6月26日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪－8月10日至11日；第二輪－9月3日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

和富慈善基金李宗德小學

申請日期：6月4日至7月4日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪－9月3至4日；第二輪－9月17日；家長面談－10月7日

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

私立小學

救恩學校

申請日期：6月27日至7月22日

申請方法：網上申請

面試日期：9月17、24或30日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

啟思小學

申請日期：即日至9月30日

申請方法：郵寄或親自遞交

面試日期：尚未公布

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖士提反書院附屬小學

申請日期：6月6日至6月30日

申請方法：網上申請後，郵寄或親自遞交學生資料冊

面試日期：10月7或8日

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

德萃小學

申請日期：7月17日至9月30日

申請方法：網上申請

面試日期：10月22日或10月29日

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

九龍塘宣道小學

申請日期：9月1日至9月15日

申請方法：網上申請

面試日期：尚未公布

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

國際基督教優質音樂中學暨小學

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請

面試日期：6月17、18、24或25日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港培正小學

申請日期：7月上旬

申請方法：網上申請

面試日期：尚未公布

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

德雅小學

申請日期：8月6日至8月13日

申請方法：親自遞交

面試日期：10月22或29日

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林愛娜