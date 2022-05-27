【學校疫情】德思齊加拿大國際學校3師生確診　染疫班別須停課及每日快測

▲ （陳永康攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（27日）出席疫情記者會。

本港今日新增250宗確診個案，學校錄18宗陽性個案，涉及16名學生及2名職員，分別來自16間學校。

其中，德思齊加拿大國際學校涉及兩名同班學生及1名教師。該校昨天已錄一宗學生確診個案，與新確診學生為同班同學，現時涉事班別錄得4個案，涉3學生及1老師，同班其餘20名學生快測陰性。中心要求涉事班別周一停課，學生要每日快測。

最早發病的學生在5月24日出現病徵，同日快測陽性，其餘學生及老師昨日仍有上學，今日有病徵並快測陽性。

歐家榮表示，有機會後發病的兩名學生及老師是受首名發病學生傳染，因他們的家人均沒有確診，而該名老師本周1及4亦曾在該班別上課，不排除在教室有活動或曾面對面接觸，會就4人的樣本做基因排序，若一致便代表教室出現小規模傳播。中心今午到學校巡視，亦會取教室桌子和抽氣扇等環境樣本檢驗。

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記者：黃小冰