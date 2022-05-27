【九華校長】鍾衞良退休九華女副校長接棒　成創校百年來首位女校長

▲ 鍾衞良退休九華女副校長接棒，成創校百年來首位女校長。（資料圖片）

九龍華仁書院現任校長鍾衞良已掌舵9年，即將退休，校方今日（27日）宣布由副校長周子詩於9月1日接任為下屆校長，成為該校創校百年以來首位女校長。

校方表示委任周子詩是由7人組成的選委會決定，當中包括耶穌會、校友及教職員等，最近獲教育局批准。校方指，周子詩自2008年加入九龍華仁書院，任教生物科及綜合科學，在校14年曾擔任生物小組及學校指導委員會負責人等不同職位，並於2018年晉升為該校副校長，管理學生事務，為學校穩步發展過程作出重大貢獻。

校方表示，鑑於周子詩對學生的真誠關懷、其優秀教學、紮實的教育管理經驗等，有信心她將能帶領九華團隊，可勝任校長的職位。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠