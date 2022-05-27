  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (週五) 18:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【九華校長】鍾衞良退休九華女副校長接棒　成創校百年來首位女校長

社會 16:29 2022/05/27

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

鍾衞良退休九華女副校長接棒，成創校百年來首位女校長。（資料圖片）

九龍華仁書院現任校長鍾衞良已掌舵9年，即將退休，校方今日（27日）宣布由副校長周子詩於9月1日接任為下屆校長，成為該校創校百年以來首位女校長。

校方表示委任周子詩是由7人組成的選委會決定，當中包括耶穌會、校友及教職員等，最近獲教育局批准。校方指，周子詩自2008年加入九龍華仁書院，任教生物科及綜合科學，在校14年曾擔任生物小組及學校指導委員會負責人等不同職位，並於2018年晉升為該校副校長，管理學生事務，為學校穩步發展過程作出重大貢獻。

校方表示，鑑於周子詩對學生的真誠關懷、其優秀教學、紮實的教育管理經驗等，有信心她將能帶領九華團隊，可勝任校長的職位。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【剝錯恆齒】8歲女童恆齒慘被當乳齒拔掉　無牌牙醫涉隱瞞醫療事故【附出牙時間表】
今日 16:48
【剝錯恆齒】8歲女童恆齒慘被當乳齒拔掉　無牌牙醫涉隱瞞醫療事故【附出牙時間表】
【水上樂園】推全新80元「急流漩渦」快證　Klook獨家發售【附預訂連結】
今日 16:11
【水上樂園】推全新80元「急流漩渦」快證　Klook獨家發售【附預訂連結】
【南韓開關】南韓將恢復發放外籍旅客短期簽證　附打針及檢疫要求
今日 16:03
【南韓開關】南韓將恢復發放外籍旅客短期簽證　附打針及檢疫要求

你可能感興趣

【剝錯恆齒】8歲女童恆齒慘被當乳齒拔掉　無牌牙醫涉隱瞞醫療事故【附出牙時間表】
今日 16:48
【剝錯恆齒】8歲女童恆齒慘被當乳齒拔掉　無牌牙醫涉隱瞞醫療事故【附出牙時間表】
【水上樂園】推全新80元「急流漩渦」快證　Klook獨家發售【附預訂連結】
今日 16:11
【水上樂園】推全新80元「急流漩渦」快證　Klook獨家發售【附預訂連結】
【南韓開關】南韓將恢復發放外籍旅客短期簽證　附打針及檢疫要求
今日 16:03
【南韓開關】南韓將恢復發放外籍旅客短期簽證　附打針及檢疫要求
中學 退休 九龍華仁書院 學校 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【星級靚媽】岑杏賢夫婦往溫哥華度蜜月　享受二人世界天天與囝囝FaceTime
15:33 2022/05/26
【星級靚媽】岑杏賢夫婦往溫哥華度蜜月　享受二人世界天天與囝囝FaceTime
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
11:03 2022/05/26
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識