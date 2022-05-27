【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥孖陳山聰新劇鬥演技　率先爆3大必睇位

▲ 《十八年後的終極告白2.0》就快播了！

由譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪、曹永廉、阮兒、何啟南、李國麟、邵展鵬等主演的TVB劇《十八年後的終極告白2.0》，將於下周一（5月30日）播出。

今季除了有舊有班底再合作，比如譚俊彥、陳山聰和趙希洛等外，再加入好戲之人的龔嘉欣和譚凱琪參與，相信他們定必擦出不少戲火花，而且今次劇情及角色全新，故事劇情亦較上輯更為懸疑。

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【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥孖陳山聰再度合作 下周一推出搶收視

劇情暗黑 極有懸疑感

今輯故事繼續大玩懸疑元素，以十八年前的一幅舊畫揭開序幕，把暗黑風格推高到另一層次！

劇本方面將會更有張力及衝擊性，緊張和懸疑感大增，節奏明快緊湊，追看性十足。

當中譚俊彥和陳山聰大鬥演技，他們分別飾演在理想與現實之間掙扎的藝術家及唯利是圖的畫廊老闆。二人為各自的利益而隱藏自己的陰暗面，上演一幕幕充斥着醜陋與私心、爾虞我詐的戲碼，從而揭示更多人性黑暗面。

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出浴戲

譚俊彥與譚凱琪在劇中演夫婦，其中他們更有一場出浴激情戲，二人在浴室中纏綿，從曝光的畫面中可見，他們在水霧迷漫的浴室，赤裸着上身相擁，場面十分香艷。當中劇情講到，譚俊彥惹怒劇中太太譚凱琪，二人在浴室中和解。

早前他們接受媒體訪問時，譚俊彥表示拍攝這類型的戲份，最重要是要相信對手和導演，而今次亦是譚凱琪在幕前首次獻出出浴戲，她亦表示與男方相識很久，而且拍戲前已做足安全措施，所以這場震懾眼球的出浴戲十分順利地完成拍攝。

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性感睡衣

趙希洛與陳山聰在劇中合演一對怨偶，當中亦有激情戲，據知趙希洛有不少性感的挑戰，今次更需預備不同的性感內衣亮相，又有大露背的畫面，難怪她曾受訪表示演出壓力頗大，對其絕對是一大挑戰。

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