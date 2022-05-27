【校長專欄】培養孩子由心而發的良好品格　幼園校長：學懂感恩繼而為他人付出

▲ 培養孩子由心而發的良好品格。

近年美國、加拿大、日本等先進國家，皆趨向推動以學生品格教育作為國家教育政策的方向，更倡導「才德兼備」成為新世紀人才的共通能力。究竟良好品格應該如何培養？以下所述的少年成長經歷，可能讓大家有多一點體會。

跌倒的小孩和發生小意外的少年

一個小男孩在路上跑步，突然跌倒在地上，母親走上前扶起兒子，然後在地上拍打數下，痛斥地面絆倒兒子。想一想，家長在孩子跌倒後，向孩子示範了怎樣的處理方法？

另一位從巴士上層心急下車的少年，站起來時發出「澎」的一聲，原來頭頂撞到車頂的冷氣風槽，他摸一摸痛處，然後用力拍打冷氣風槽數下及大罵風槽，再趕忙衝往下層。在旁的乘客們露出驚訝的目光，然後都笑了起來！又想一想，少年的行為是否有助避免事情再發生？還是只讓他諉過他物及純粹發洩情緒？

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父母的重要性

父母是「孩子第一個也是最重要的老師」，父母的一言一行會成為孩子最直接的模仿對象。如果孩子跌倒時，母親能讓他接納自己的不小心，教導他避免發生意外的方法，孩子長大成為少年後就不會因為發洩情緒而破壞公物，亦不會被旁人投以奇怪的目光，反而會是一位懂得反思及解決問題的少年。

教師的影響力 當孩子踏入學校教育的成長階段，學校是他們「具重要影響力的第二位老師」。我們的使命是培養「才德兼備」的新世紀人才，教導學生正向心理的主要概念與原則，並透過活動培養學生正向情緒，引導他們覺察自己的正向特質，以提升自己的希望感與自我效能，再轉化成利他行為及感恩等實際行動，這些都是學校品格教育的重要方向和策略。

從「心」出發的品格教育

培養良好品格及道德觀，不能單靠說教，必須有人際互動與身體力行。讓孩子懂得負責任、心存感恩，引導他們在生活中注意他人對自己的付出，懂得對身邊的師長、家人及朋友表達感恩，繼而在自己能力範圍內為別人付出，都是由「心」而發的良好品格的外顯行為表現。

還需要培養孩子什麼品格素質與內涵？勇敢（Brave）面對生活上的挑戰和困難；懂得尊重（Respect）及欣賞（Appreciate）身邊的人與事；知道身邊的人事物都是珍貴的（Valuable），要珍惜自己所擁有；樂觀（Optimistic）面對逆境，常懷希望，不易放棄，這些都是品格教育的重要元素，幫助孩子在成長路上，有能力跨過重重障礙，能為自己的生命力而喝采（BRAVO）！

品格教育不只是孩子所需要，也是值得一家人一起實踐的生活方式和家庭文化；同樣地，教育工作者亦需要以身作則，給學生一個好榜樣。因此，品格教育需要家庭和學校的共同努力，為孩子塑造陶冶良好品格的成長環境，讓他們潛移默化，建立正確的品格價值觀。

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