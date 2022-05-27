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【3區污水呈陽性】涉日出康城多個屋苑、屯門龍門居等　當局派21萬個快測包

社會 16:52 2022/05/27

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3區污水呈陽性，當局派21萬快測包。（資料圖片）

政府今日（27日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 西貢區 — 日出康城（首都、MALIBU、晉海、晉海II、領凱、領峯、領都及緻藍天）
  • 屯門區 — 龍門居及大興邨
  • 大埔區 — 汀角村、䃟頭角村、蘆慈田及嘉豐花園

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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