【姜濤貼紙】下周一起用麥當勞App買指定套餐即送　附餐廳提供款式

麥當勞App推出MIRROR三子的粉絲優惠來到最後一周，壓軸由姜濤登場，由5月30日起，購買指定套餐，即可獲贈一張姜濤「世一貼紙」，3款貼紙可於指定餐廳換領。

由5月30日起，周一至周五的指定套餐如下：

星期一：「$29歎原味麥炸雞(2件)配中汽水」

星期二：「$25歎巨無霸配中汽水」

星期三：「$26歎菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水」

星期四：「$29歎煎蛋安格斯配中汽水」

星期五：「$10歎兩件蘋果批」

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5月28日起更新姜濤貼紙的存貨數量和餐廳提供的款式，點擊麥當勞App橫幅海報 （banner）或連結即可查看。禮品數量有限，換完即止。

另外，由即日起至6月5日，顧客可憑Citi信用卡享獎賞。不論是堂食、外賣、麥麥送或用麥當勞App叫餐，憑Citi信用卡簽賬滿30元可賺取5元即時回贈。

使用Citi指定信用卡可透過Pay with Points憑分消費兌換服務，以5折積分兌換率抵銷麥當勞簽賬。同期申請Citi The Club信用卡於麥當勞簽賬，可於2023年3月31日或之前享高達4% Club積分簽賬回贈。

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責任編輯：陳麗娜