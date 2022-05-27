【港島爆疫】灣仔區至少錄3人感染暫均屬源頭不明　衞生署料港島區現新病毒株傳播

▲ （陳永康攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（27日）出席記者會，交代最新疫情。

歐家榮指，在港島區發現有Omicron BA.2.12.1群組，病源為居住在筲箕灣的一對夫婦，在第12日檢測陽性，發病期間曾在筲箕灣一帶有活動，而且曾在麥當勞引起一個較大的群組。

歐家榮推斷，個案已流入社區，並出現隱形傳播鏈，會展二人暫列為源頭不明個案，另一名為入境事務大樓工作女士，與麥當勞群組個案亦無重疊，但基因排序相同，相信個案有關係。

歐家榮表示，社區確實有Omicron BA.2.12.1分支的傳播，目前每日200多宗個案多數屬BA.2.2，同屬Omicron類近毒株。他指，無證據BA.2.12.1對住院或嚴重病症提高，接種疫苗同樣可以防重症及死亡。目前，本港疫情處於一個較穩定水平，之前有趨降之勢，但仍要再作觀察。

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責任編輯：李榮忠