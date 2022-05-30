【超市大搜查】夏天出汗成身臭味超尷尬　29款止汗除臭產品大比拼

▲ 夏天出汗成身臭味超尷尬，29款止汗除臭產品大比拼。

踏入夏天，一到戶外就大汗淋漓，甚至散發陣陣臭汗味，令人相當尷尬，因此不少人都會使用止汗產品。日本雜誌《LDK》測試了市面29款止汗除臭產品，包括止汗劑、乾髮噴霧、止汗濕紙巾等，嚴選各個類別中的最強產品。

《LDK》將止汗產品分為5大類，包括腋下止汗除臭噴霧、腋下滾珠/塗抹式止汗除臭產品、足部止汗除臭產品、乾髮噴霧，以及止汗除臭濕紙巾，並比較它們的除臭力及使用感：

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除臭力

測試止汗產品的除臭能力，只在其中腋下和足部的其中一側使用產品，然後請專家驗證，比較有使用止汗產品和沒有使用的氣味，將氣味分為5個等級進行評分，數值愈高，氣味愈濃烈。

使用感

邀請了100多名女性使用有關產品，並記錄真實使用感，評價項目包括產品對皮膚的刺激性、黏膩感、以及便利和易用程度。

測試結果

腋下止汗除臭噴霧：

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腋下滾珠/塗抹式止汗除臭產品：

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足部止汗除臭產品：

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乾髮噴霧：

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止汗除臭濕紙巾：

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責任編輯：羅嘉欣