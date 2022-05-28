【情緒支援】賽馬會平行心間計劃助青少年走出情緒困擾　青年不堪壓力萌輕生想法靠情緒日記重拾自信

▲ 香港賽馬會慈善信託基金捐助港大和6間非牟利機構推出「賽馬會平行心間計劃」。

學業繁重、工作前景未明令不少年輕人產生情緒困擾。香港賽馬會慈善信託基金捐助港大和6間非牟利機構推出「賽馬會平行心間計劃」，為12至24歲青年提供多元化情緒支援服務。有曾受情緒困擾而質疑自己的青年一度產生輕生念頭，在參加活動後終重拾自信。社工提醒，如發現家人出現情緒困擾徵狀，應嘗試主動開解。

今年25歲的「平行心間」服務使用者肥波表示，中五時因學業成績欠佳，或需再次留級，因而開始出現情緒困擾。而在他到青年學院繼續升學，追求自己進入電影行業的夢想時，情緒困擾更越演越烈，即使比賽獲獎、作品受同行讚許，肥波仍不斷苛求自己：「點解拍得唔夠好？做得唔夠好？」進而自暴自棄，曾不堪壓力而「躲在家中」連續數月，期間更一度升起輕生念頭。

肥波其後在家人鼓勵下向不同青年中心求助，並由社工轉介到青協「平行心間」，參與手工製作、認知行為治療小組等活動，和同路人互相安慰、彼此支撐。他亦在社工指導下，嘗試撰寫情緒日記，記錄當下心情、所遇到的問題，並思考不同解決方法，找出「另一條路」，不再「鑽牛角尖」。

香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系研究助理教授孫伊南指，其實年輕人受情緒困擾情況相當普遍，據學系在2019年至今年4月期間進行的一項研究，在逾3,000名受訪年輕人中，有近3成人曾經歷抑鬱、焦慮症狀。當中學業、未來工作、個人前景是帶來困擾的主因。

賽馬會平行心間計劃 - 香港青年協會社工吳錦娟指，「平行心間」可給予年輕人一個放鬆、充電，重新發現自己的地方，享受「Me Time」，讓年輕人更願意敞開心扉尋求協助。她又建議，若發現家人睡眠質素欠佳、胃口差，平日悶悶不樂，如「覺得自己無用、無價值」，可主動關心家人是否受情緒問題困擾。思覺失調康復者Jacqueline亦表示，其實情緒病人最需要他人的支持及包容，只要以平常心與其溝通，一句簡單的問候，亦能讓他們感到窩心。

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記者：黃穎津