【生眼挑針】家長提防小朋友捽眼壞習慣　眼科專科醫生︰兒童常患眼瘡

▲ 家長要提防小朋友有捽眼壞習慣，很易因而生眼挑針。（istock圖片）

大小朋友不時會受到眼瘡困擾，眼瘡又名「麥粒腫」及「眼挑針」，眼瞼內裡油脂排不到出來發炎而形成，而眼科專科醫生指出兒童經常患眼瘡，嚴重的眼瘡有機會影響視力，出現散光等問題，可大可小。

眼瘡又名眼挑針

眼瘡又名「麥粒腫」及「眼挑針」，成因是眼瞼內油脂腺堵塞，內裡油脂排不到出來發炎而形成，任何人也有機會發生。希瑪眼科中心眼科專科醫生林寶生接受TOPick訪問表示，小朋友比較常見患眼瘡，是因為兒童皮脂腺發育未完成，加上可能易有懷習慣如搓眼、未即時處理污糟的眼皮等。患眼瘡初期大多只會突起少少，直至發炎紅腫熱痛，才易被察覺。

如果小朋友眼睛長期發炎，亦有可能是蟎蟲作怪，蟎蟲喜歡匿藏於眼睫毛與油脂腺位置，導致眼睛痕癢或發炎，其病發率雖不高，但家長也要多加留意。

▲ 眼科專科醫生林寶生表示，小朋友比較常見患眼瘡。（黃健輝攝）

勤熱敷疏通油脂腺堵塞

針對眼瘡的處理方法，林寶生醫生指出由於患眼瘡者的油脂腺堵塞，所以可以用熱敷疏通，每日5至6次，每次要5至10分鐘，家長留意熱敷用品要乾淨，及保持適當的溫度。如果患者出現發炎以及持續翻發，或需食藥、滴藥水，甚至進行小手術去放膿。

雖然眼瘡常見於兒童上，但林寶生醫生指出不要長期忽視，如果嚴重眼瘡或有機會影響視力出現散光等問題，而眼瘡生得太大阻擋了眼瞼，甚至會引致視力下降。另外，萬一眼瘡自行破裂，患者有機會留疤影響外觀。

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林寶生醫生提醒各位家長宜盡早發現孩子患眼瘡，趁眼瘡細粒時勤力些熱敷。當然，要保持良好的個人衛生習慣，日常護理清潔也要做足，如要有清潔眼皮的習慣，並且減少捽眼的壞習慣，才能減少細菌滋生或病毒傳播。

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記者︰顏紫燕