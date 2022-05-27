【加薪搶人】餐飲業踏復常之路　壽司郎指分店缺人手：起薪點加7%望吸人才

▲ 第五波疫情趨向平穩，勞工市場又再現生機。（陳永康攝）

第五波疫情重創香港經濟，最新失業率升至5.4%，逾20萬人失業。MOOVUP好工速遞今日（27日）於香港紗廠工業大廈第5期舉行招聘會「搵工遊樂園」，針對餐飲、航空地勤、保安、美容等行業招聘前線員工。人氣壽司店壽司郎的負責人指出，現時每月分店都缺20至30個人手，將提高起薪點吸引人才。

▲ 壽司郎人力資源部經理關明欣期望以較高的起薪點吸引人才入行。（盧佩琳攝）

壽司郎人力資源部經理關明欣指，2月尾至3月造成的影響最大，期間有員工不願意接種第三針而辭職；現時每月分店都欠缺20至30人，希望透過招聘會招聘10至20人。目前餐飲市場暢旺，入職起薪已經從1.4萬元增加值1.5萬元，兼職的時薪也從60元上升至65元。她指，調整薪金，調高工資起薪點，望藉此吸引更多求職者入行。

疫情下，外賣速遞服務受衝擊較小。Deliveroo亦在招聘會請人，人事部總監韋鍵昌表示，目前招聘以全職為主，薪酬待遇介乎1萬多至2萬元，預期會招聘20人。至於薪資水平，他說由於第五波疫情前已做薪金調整，故員工的薪金待遇未受太大影響。他亦提到現時年輕人期望工作上可有較高的自由度，加上不符合他們對工種的期望，增加了招聘難度。

▲ MOOVUP招聘會共同創辦人邱力迅。（ 陳永康攝）

MOOVUP共同創辦人邱力迅指，餐飲業、零售業、保安及物業管理、美容及健身服務的招聘廣告的招聘廣告比率比3月中上升。他相信是因為過去疫情期間停業導致的人手空缺及疫情放緩，勞動力需求大增。為了吸引求職者入行，上述行業都調整了工資，最新全職月薪中位數起薪點較去年12月增加7.1%，為15,000元；兼職時薪起薪點則維持每小時55元。邱力迅相信，受美國通貨膨脹影響，僱主利用高工資吸引人將是全球趨勢。

18歲的應屆畢業生伍同學，本身對航空業感興趣，加上就讀中學時修讀旅遊科目，暫時未有升學打算，特意前來應徵相關行業的禮賓部客戶服務大使。受疫情影響，令其認為找工作會遇困難，但他對應徵的職位十分有信心，「大概都有9成機會覺得會成功。」

應徵保安及店務員的Violin，自2019年起因身體原因及社會問題而未有工作，休息前曾任職保安、樓面等工作，過去數年以積蓄應付日常開支。現在趁疫情穩定開始找工作，期望成功找工時較短的職位。

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記者：盧佩琳