Bonaqua®無招紙樽裝礦物質水面世　開設環保市集推廣可持續發展理念

▲ Bonaqua®正式推出其全球首個可作獨立銷售的無招紙樽裝礦物質水。

香港樽裝水品牌Bonaqua®今天正式推出其全球首個可作獨立銷售的無招紙樽裝礦物質水。新產品透過採用顛覆傳統的產品包裝設計減少產品包裝及提升樽身回收價值。Bonaqua®為慶祝新產品正式上架，更於中環街市舉辦一連5日的「Bonaqua® 環保市集」，活動會場內設有大型 Bonaqua® 樽裝水打卡位及各種產品展覽，推廣品牌Water For Tomorrow 與鼓勵可持續發展理念，以實際行動向港人推廣綠色生活。

同時公眾可到場參加各種與本地藝術家合作的工作坊，以環保物料製作生活用品，推動可持續發展生活模式。品牌全球首個可作獨立銷售的無招紙樽裝礦物質水本地生產的Bonaqua®礦物質水已全面使用以100% rPET再造膠料生產的膠樽，不但比普通PET 飲料樽平均輕 52.8%2，新產品則透過採用新技術，將產品資料激光刻印到膠樽上，加上在比傳統更加小的樽蓋上印有銷售條碼，讓 Bonaqua® 無招紙礦物質水能夠獨立銷售。新產品及其設計讓消費者更輕易透過購買無招紙樽裝水為環境出一分力，一同打造與建設一個「全球零廢棄」的世界，並呼應品牌一直致力探索可持續發展方案的使命，希望啟發更多消費者實踐可持續發展生活模式。即將開啟香港綠色社區計劃，

Bonaqua®多年來一直致力於促進可持續發展，如「Power of Less」活動等，在社區推動可持續發展概念的活動。今年更繼續與瓶裝合作夥伴香港太古可口可樂攜手，捐贈達港幣200萬元來試行一項社區產品包裝回收計劃，旨在以更有效的方式收集和回收香港的樽裝及罐裝產品包裝。

以環保市集推動可持續發展生活模式Bonaqua®首次舉辦環保市集，由5月26日起至30日，一連5日於中環街市一樓的Steam Hub 舉行。除了一系列展品，現場更安排可即場報名參加的環保工作坊，讓公眾體驗環保回收概念和可持續生活模式。當中4個環保工作坊，均由本地藝術家策劃，發掘環保物料於手工藝品、藝術和時尚中的潛在價值。

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責任編輯：王明芳