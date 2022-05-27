【2區污水呈陽性】涉荃灣縉庭山、北區豪峰嶺等　當局派14.4萬快測包

▲ 2區污水呈陽性，當局派14.4萬快測包。（政府新聞處）

​​因應荃灣及北區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（27日）表示，荃灣民政事務處及北區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約144,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑包括：

荃灣區：縉庭山、昇柏山、油麻磡村、中葵涌村、大白田村、上葵涌村、海壩新村第二段、石圍角新村、二陂圳新村及古坑村

北區：欣盛苑、嘉盛苑、花都廣場、昌盛苑、百福花園、豪峰嶺、廣福苑、禎祥園、山翠苑及富康園

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

最新熱門影片：【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻 骨科醫生教3招自測徵狀

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津