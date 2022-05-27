【高處墮下】西區女學生墮樓送院搶救不治　母親由警車接走

西區校服女生墮樓，送院搶救不治。

事發在西區德輔道西243號兆安大廈，警方今日（27日）下午4時許接報，指一名身穿校服少女高處墮下，救護員到場把傷者送往瑪麗醫院搶救，惜終告不治。警方正於現場調查事件原因。

死者母親稍後由警車接走。現場消息，少女倒臥大廈平台，年約16-17歲，暫時未知死者所就讀之學校。

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記者：曾秋文