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【抗癌鬥士】35歲美妝網紅消失一年後公開遺照　罹末期胃癌切腸切胃暴瘦至66磅【附胃癌7大徵兆】

醫生診症室 11:19 2022/05/29

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35歲美妝網紅消失一年後，公布罹癌噩耗。

病魔總是令人措手不及，內地一名35歲美妝網紅「薄荷醬小Q」在微博消失逾一年，近日卻公布壞消息，表示自己罹患末期胃癌，經無數次化療及鏢靶治療，都無法阻止癌細胞發展。而經歷切胃切小腸手術的她，暴瘦至僅剩66磅。

最新影片：

在微博擁有達120萬粉絲的網紅「薄荷醬小Q」，自2021年4月21日發帖後就銷聲匿跡，一直沒有更新。直到上周日（5月22日）早上近7時，她終於更新微博，並公布自己患上胃癌的壞消息，病情已發展至晚期：

害怕來不及與你們說再見，趁我還有一點點力氣打字，與你們正式說一聲告別。我一年以來沒有更新，因為我病了，得了不能治好的病，胃癌晚期，現在已經是終末期，隨時都可能離開。

她表示，發現患病前沒有明顯不適，相信是家族遺傳及基因突變引起。醫生也未能解釋得病原因：「只是說這個病總是年輕的女性容易得。」自確診後，她已經歷切胃、切小腸手術，無數次化療及鏢靶治療，全力治療下也無法抑制癌細胞生長，每況愈下：

我越來越嚴重，已經完全無法吃喝，半癱瘓在床，靠輸液維持體徵，168的身高體重只有60斤（約66磅）多一點。

住在北京朝陽區的她又表示，因疫情交通受阻，影響就醫，直言「實在太痛苦，每一分每一秒都是煎熬。」而她亦為生前不能和很多親人朋友見最後一面感到遺憾：

他們都在想盡辦法趕來，希望我還能撐到見面的那一刻。除了在上海的朋友，那肯定是永生不能再見了。還好我爸媽最終到了我身邊。

自2010年開設微博帳戶的她從未出鏡，這次公布病情後，她亦首度公開一輯寫真，並表示這是她去年手術前拍下的照片：「當時就大概知道會是我的遺照了，不過我很喜歡。」她亦希望粉絲會喜歡她的樣子：

我也將永遠定格在35歲這一年。只恨自己命運坎坷，悲傷自己死不逢時。捨不得與你們說再見。

點擊睇「薄荷醬小Q」公開寫真：

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胃癌屬本港第6號癌症殺手，2017年共致682人死亡，佔整體死亡數目4.8%。本港臨床腫瘤科專科醫生曾偉光曾受訪稱，胃癌主要分為4期。

由於胃癌初期病徵容易被誤會成消化不良而經常被患者忽略，所以大多患者在確診時病情已達3期或以上，部分更已經擴散，如腹膜、肝或肺等位置。

點擊下圖睇胃癌7大常見徵狀：

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曾偉光提醒，如果病徵突然出現，並持續約1個月，就要有所警覺，因為腫瘤愈大，病徵就愈多。但如果病徵僅出現一星期就自然消退，則毋須擔心。

點擊下圖睇5類增加胃癌風險食物＋7種預防胃癌食物：

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責任編輯：羅嘉欣

胃癌 癌症 化療 健康問題 正能量 治療 網紅 手術 癱瘓 美妝

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