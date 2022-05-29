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【街頭小吃】港人喜愛「掃街」醫肚　8款經典街頭小吃邊款最邪惡？

健康 14:07 2022/05/29

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港人喜愛「掃街」醫肚，8款經典街頭小吃邊款最邪惡？

香港出名街邊小吃，不論本地人或遊客都常「掃街」醫肚。本港營養師Charlene Wong在Instagram@annyeong.healthylife發文，列舉8款港式經典街頭小吃營養數值。一齊睇邊款最邪惡：

最新影片：

點擊大圖查看8款小吃營養詳情：

    點擊圖片放大
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雞蛋仔

  • 由麵粉、雞蛋、砂糖、淡奶等製成。淡奶中含有不少飽和脂肪和乳糖，經常進食會導致脂肪容易囤積。
  • 視乎個人基礎代謝率不同，人體每日建議糖份攝取應不多於35至50克。而一份約100克雞蛋仔，就已含有16克糖份。

碗仔翅

  • 以粉絲、冬菇絲、雞絲為主；加入澱粉煮至濃稠，再加入醬料調味，增加色澤。
  • 若加入的雞肉量較多，蛋白質含量可達6克左右。
  • 人體每日建議的鈉含量攝取不應多於2000毫克，而一碗仔翅的鈉含量已高達約800毫克，就一日三餐而言容易超標。
  • 攝取過多鈉質，會影響體液滯留，導致水腫。

臭豆腐

  • 經發酵後，當中的蛋白質會分解為胺基酸，人體容易吸收。
  • 每100克臭豆腐含有17克蛋白質；同時含有大豆異黃酮，有助維持心血管健康。

豬腸粉

  • 由多種麵粉製成，例如薯粉、玉米粉、馬蹄粉、澄粉等；再塗上油，隔布蒸。
  • 本身熱量不高，但一旦加上豉油、麻醬、甜醬等，就會令糖份、脂肪、鈉含量增加，邪惡度倍增。

格仔餅

  • 本身已是豐富碳水化合物，再含有砂糖、煉奶、花生醬等高糖份的餡料，導致總熱量高達440kcal，約等於一碗半白飯。

魚肉燒賣

  • 以麵粉、魚肉、油為主，進食時通常還會加醬油、辣椒油等，邪惡度頗高。
  • 6粒燒賣已約等於一碗飯、3茶匙油量。

咖喱魚蛋

  • 需注意鈉含量：每10粒魚蛋約有960毫克鈉。而人體每日建議的鈉含量攝取不應多於2000毫克。
  • 攝取過多鈉質，會影響體液滯留，導致水腫。

煎釀三寶

  • 煎炸類小吃，很可能是用「萬年油」製作，反式脂肪容易產生致癌物質，經常進食容易影響心血管健康。
  • 食材容易吸油。以一份6塊的茄子、青椒計算，熱量已約高達200kcal；脂肪含量也約高達10克，相等於2茶匙油量。

內容獲「營養師Charlene Wong」授權轉載。

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立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

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