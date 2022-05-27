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【樂壇校長】譚詠麟相隔3年出廣東碟　重唱浪漫金曲感動粉絲

娛樂 19:00 2022/05/27

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譚詠麟相隔3年再度推出廣東大碟，今日首先以digital album《傾‧聽》在音樂平台上架，他並翻唱了8首經典的華語金曲。

譚校長雖然擁有金曲過千，然而他亦十分留意大家喜歡的音樂，亦收藏了他自己的音樂口味歌單，想若自己演繹這些別人金曲時，又會如何演繹，效果如果？當年的《小風波》、《酒紅色的心》、《愛在深秋》、《孩兒》等經典金曲也是這樣產生，今時今日仍是經典。 

譚校長親自選了 8首流行歌曲重新演繹，包括：《莫名的淚》（原曲：汪峰《當我想你的時候》）、《等你不等你》（原曲：克麗絲叮《一百萬個可能》)、《畢竟深愛過》（原曲：六哲《畢竟深愛過》）、《揮之不去》（原曲：江蕙《繁華攏是夢》）、《我無醉.我無碎》（原曲：江蕙《酒後的心聲》）、《蝶戀花》（原曲：周杰倫/費玉清《千里之外》）、《定風波》（原曲：譚詠麟《定風波》）及《水中傳奇》（原曲：李健《傳奇》/譚詠麟《水中花》）。

最新影片：余德丞訪問

當中主打歌《等你不等你》一曲，原曲來自一位美國女歌手克麗絲叮 （Christine Welch），MV至今已衝破1000萬點擊。譚詠麟十分喜歡這首動人的情歌，這次改編成粵語版，唱出矢志不渝的情感。

譚校長表示：「《等你不等你》錄音時，很容易進入這首歌的情緒，一看歌詞就有意境，我覺得這首歌有下雪畫面，所以MV都有呈現出來。有時歌詞不用太深奧，mood適合的話，更能令到樂迷有共鳴。《等你不等你》由簡寧寫詞、葉廣權監製，然後由我唱，我們由寶麗金年代開始合作，這次重組，當年的感覺一下子回來。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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