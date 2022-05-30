【本地遊】會展站正式開通　輕鬆hea遊走訪灣仔新舊地標

▲ 會展站工程歷時多年，附近環境亦面目全非，今次決定在會展站出發，遊走周邊新與舊景點，來個灣仔一天遊，重新認識這社區。

最近洗腦神曲之一必數《東鐵過海真的很興奮》，坐東鐵直達港島，還有全新落成的會展站，這條沙中綫終面世，確實值得興奮。會展站工程歷時多年，附近環境亦面目全非，今次決定在會展站出發，遊走周邊新與舊景點，來個灣仔一天遊，重新認識這社區。

說灣仔在香港的地位僅次於中環也不為過，有大型會議展覽中心、各大政府辦公室、甲級商廈及五星級酒店林立，在另一端亦有充滿歷史痕迹的建築、民生風氣的大街小巷。身在灣仔，可以看到本地的多種面貌及文化特色。

▲ 會展站內《戰爭遺跡》展覽，將在地盤內發掘到的戰時炸彈殼放置於月台之中，乘客可以任意打卡觸摸，安裝穩固不怕碰跌。（張頌婷攝）

全新會展站兩大亮點

乘坐東鐵直達會展站固然方便又快捷，今次記者特別從港島綫的金鐘，轉乘東鐵前往會展站，時間當然不及在灣仔站出閘快，但勝在可一睹新站的風采。會展站採用灰藍色調設計，象徵維多利亞港代海水的顏色，感覺略嫌暗沉了點。反而可以抬頭留意牆身，藝術家梁志和的作品《水記憶》，向海那一面有1,200張獨一無二的海浪相片，刻劃出海港的浮光變化，更為吸引。

站內兩層月台的設計略有不同，中層往金鐘方向為《東鐵超越一百年，邁向下一個世紀》歷史圖片展，以紀念建設100年的鐵路伸延至港島，而下層往羅湖／落馬洲月台，展出港鐵2018年1月建造車站時所發現的AN-M65型戰時炸彈，名為《戰爭遺跡》，乘客可以親手觸摸巨型炸彈殼，牆身則有車站歷史及冷知識等資訊，是鐵路迷必到打卡位。

▲ 《水記憶》的相片遍布各層月台，將浪花及海水流動定格。（張頌婷攝）

車站直達海濱區

會展站設有兩個主要出口，A出口為公共運輸交匯處，B出口則是香港會議展覽中心，經行人天橋可直達灣仔碼頭及灣仔海濱長廊。這個「渡輪碼頭畔主題區」自去年起開始對外開放，分成多個路段，每段亦有不同設計及特色，包括由本地插畫家Chocolate Rain主理的「水上運動及康樂主題區（第二期）」及「海岸堤階」、充滿工業風格的臨時海濱花園等，由灣仔連接金鐘中環，是港島人散步的好地方。

而最近會展站及灣仔渡輪碼頭的一帶，佔地近2萬呎的「HarbourChill海濱休閒站」於去年5月開放，擺放了各式各樣的蔭棚、座椅和鞦韆，及「海濱公共傢俬設計比賽」20件優勝作品。記得剛開幕時是全粉紅色設計，現時場地更加開揚，雖然草地保養不佳，而且各種打卡物品推砌得甚為雜亂，但空間廣闊舒適，免費讓市民觀賞維港無敵海景，也不能要求太多。

灣仔碼頭雖然今非昔比，曾經話題十足的港版築地早已結業，現時換上另一餐廳Pier 1929。餐廳的180度海景已是絕佳的拍攝背景，樓底特高加上如巴黎鐵塔的古典造型，供應充滿少女風的三層架下午茶，因此成為不少港女的朝聖之地。如果對吃沒有興趣，推介碼頭天台的免費觀景台，飽覽相同美景，而且設有戶外及有蓋座位，人流稀少，是不錯的閒坐看海秘點。

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必逛歷史文化地標

灣仔是個有趣的多元社區，除了有車水馬龍的商業區，科技宅男愛蒲電腦城，大小朋友則鑽進太原露天市集的「玩具街」尋寶；熱愛歷史文化及舊建築，就要往皇后大道東方向走。莊士敦道的前和昌大押活化成高級餐廳，但頂樓的公共空間仍然開放給大眾休憩；三級歷史建築皇后大道東186號至190號，為少見的3幢相連陽台長廊式唐樓，可惜已像囍帖街，雖有「保留復修」，但只淪為普通商舖。

這一帶最為人熟悉的建築，除了有香港包浩斯建築代表作前灣仔街市，還有石水渠街的藍屋群。原址為華佗醫院及華佗廟，後來於1920年被拆卸，改建成4棟相連唐樓。原來藍屋當初並非藍色，原先外牆是一般白色灰水，1997年政府用水務處用剩的藍色油漆翻新外牆，才有藍屋之名。

全港最大北帝廟

藍屋範圍亦有很多東西值得細看，72A地舖設有免費入場的香港故事館，展出舊式生活用品文物，亦會舉行社區導賞、工作坊等文化活動。藍屋復修後串聯起黃屋及橙屋，後方設有空地以及本地薑餐廳，亦開設了二手用品及服飾店。小巷之中除了車房，亦有咖啡店、酒吧及餐廳，自成一國，甚有外地小區的氛圍。

最多人熟悉的廟宇相信是皇后大道東的洪聖古廟，其實位於石水渠街盡頭的隆安街，有一座百年歷史的法定古迹玉虛宮，更是全港最大型的北帝廟。屬三進三間式建築，建築宏偉，主殿內供奉一座已有400多年歷史、身高3米的主神北帝，同時亦供奉太歲、關帝、觀音、天后、濟公、財神等神祇，因此香火鼎盛，值得參觀。

▲ 由灣仔向銅鑼灣方向走，可以到達最新一段「海岸堤階」，以Chocolate Rain為主題，更可以租用鴨仔艇。（相片來源：政府新聞處）

天星小輪設計酒店

由疫情衍生的Staycation熱潮，令港人多了體驗香港酒店，灣仔五星級酒店林立，記者最鍾情的，是位於菲林明道的芬名酒店。這間小型精品酒店，以充滿香港舊日情懷的天星小輪作為設計靈感，港人定必有共鳴。

酒店接待處的座椅，讓人聯想起天星小輪上可轉換椅背方向的木椅，工作人員還特意介紹要參觀洗手間，用上成千上萬個五毫硬幣鋪在地板，極為壯觀。酒店四處有酒瓶綠細節、黃銅裝飾、圓角設計及圓形窗口，模仿渡海小輪的外觀和格調。雖然房間面積不算大，但放滿仿古質感傢俬及燈具，門口的防盜眼更讓人會心微笑。房價合理，不妨趁未有機會去旅行，入住一次這間特色酒店。

記者：張頌婷