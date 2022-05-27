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【牌照事務】九龍牌照事務處下周二起試行派籌輪候　每日限派260個即日籌

社會 18:56 2022/05/27

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過往大批市民於大堂排隊輪候。（黃傑偉攝）

運輸署今日（27日）表示，為減少牌照事務處大堂的輪候人流，運輸署將於5月31日（星期二）起，就駕駛執照相關服務在九龍牌照事務處推行派籌輪候系統試驗計劃。

就辦理各種駕駛執照服務及申請駕駛考試，如未有網上預約，必須於現場取籌才可使用櫃位服務，即日派籌安排如下：

1.即日籌號將在每個工作天的上午及下午派發：

  • 上午9時起派發籌號數量：160個 （於當日下午2時前有效）
  • 下午2時起派發籌號數量：100個 （於當日下午5時前有效）

2.市民取籌時須輸入身分證明文件首4位數字或字母（如K123）

3.每人限取一籌，籌號不得轉讓他人

持有有效籌號的申請人可憑籌入場，按職員指示前往指定隊列輪候櫃位服務。申請人的身分證明文件號碼必須與取籌時輸入的身分證明文件號碼相同，方可使用櫃位服務。

申請人可掃描籌號上的二維碼，即時得知牌照事務處叫喚籌號的最新情況，無需留在牌照事務處等候。所有即日籌號必須於指定時段使用，逾期無效。

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記者：黃穎津

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