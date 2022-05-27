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【日本通關】東瀛遊推東京長野7天團　最快6月11日出發

社會 18:59 2022/05/27

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日本6月11日起開關，只限外國旅行團入境，未開放予自由行。（istock圖片）

日本政府宣佈放寬入境限制，6月10日起優先開放香港旅行團入境，香港被列入「藍色組別」，允許港人抵達日本時無論有否打針，均可豁免檢測及隔離。EGL 東瀛遊推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團，最快6月11日出發，2人成行，連回程檢測費用每人團費28,989元，詳情即看【下一頁】

東瀛遊指，已取得6月11日、 6月15日、 6月18日及6月22日出發往返東京成田機場的機位，並同時已預約日本各縣的酒店，推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團，2人報名就可成行。

本港旅行社正計劃日本團。（istock）

6月11及18日出發的旅行團可把握本年度最後機會，欣賞立山黑部阿爾卑斯山雪の大壁，可徒步20米高雪壁大谷，乘坐6種不同交通工具；行程更會入住2晚溫泉酒店，而且最後兩天入住新宿京王市內酒店，滿足客人返「鄉下」 盡情購物的需求。其餘行程包括富士山五合目、野猿溫泉奇觀、鎌倉大佛、漫步江之島。

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記者：陳麗娜

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