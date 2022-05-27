【南韓開關】有旅行社研推7日及11日環島團　每人團費2萬內較疫前漲4成

▲ (新華社圖片)

南韓下周三（6月1日）起，恢復發放外籍旅客的短期訪問簽證，詳情即看【下一頁】。不過，本地旅業則看淡旅行團銷情，認為本地一日仍有7天入境隔離措施，旅遊成本高昂，市民的外遊意欲亦不大，而且南韓疫情仍然高企，市民對到訪當地採取觀望的態度；亦有業界指計劃下周推出環島行程，7日6晚包返港檢疫酒店索價1萬多，11日則要約1.7萬，較疫情前漲價約4成。

日本由6月10日開始恢復接納外國遊客入境，初期限定在團體旅客。韓國上周五（20日）亦已宣布，在6月1日恢復發放短期個人旅遊簽證，港人時隔2年多後可再到南韓旅遊，不過旅行社金怡假期董事長葉慶寧認為，新令固然讓2年多未能外遊的港人感興奮，但本港入境隔離措施仍維持7天於酒店檢疫，對於假期日子有限的打工仔難免卻步，因此未有推出行程，認為改為3天家居檢疫才能引起港人外遊意欲。

東瀛遊執行董事禤國全則認為，當地疫情不穩，每日確診個案高企2萬宗，增加港人外遊風險，因此暫沒有計劃推出行程。

縱橫遊計劃推出環島遊，常務董事袁振寧表示，旅行團到埗首爾後，再到斧山、大邱，最後返回首爾，7日6晚包返港檢疫酒店索價1萬多，11日則要約1.7萬，較疫情前漲價約4成；雖然回響不及日本團，但每日亦有約10人查詢。

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記者：陳麗娜