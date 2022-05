【壯志凌雲2】珍妮花康納莉由細靚到大　由玉女到大膽演出再成實力派女星

「靚佬湯」湯告魯斯(Tom Cruise)新片《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)上映,很多影迷留意靚佬湯之外,同時不少影迷注意今集女主角珍妮花康納莉(Jennifer Connelly)。

憑《有你終生美麗》(A Beautiful Mind)奪得奧斯卡金像獎最佳女配角獎的珍妮花康納莉,其演技實力不容置疑,可過對於年齡「4字頭」甚至以上的影迷來說,珍妮花不只是實力派更是女神。

仙氣演《魔王迷宮》

現年51歲的珍妮花擁有挪威、愛爾蘭、猶太血統,由細靚到大的她在10歲已開始當任兒童模特兒,後來拍電影,於1984參演經典電影《義薄雲天》(Once Upon a Time in America)嶄露頭角。

最早令香港觀眾認識她是1986年的《魔王迷宮》 (Labyrinth),充滿仙氣的她令當時不少宅男著迷。

可是,此後一段時間,所演電影卻不成功,星途不暢的她在1990年的《The Hot Spot》更大膽全裸演出,可是卻沒令星運有大改變。

走上實力派之路

在翌年,參演略大製作的動作片《火箭人》(The Rocketeer),以及喜劇《Career Opportunities》,當中後者在當年上映未算很賣座,不過多年後,她在片中身穿緊身白色衫騎機械馬的場面卻成不少宅男心目中的經典場面。

天仙的外表、魔鬼的身材是優點也是缺點,而她不甘只靠外表當花瓶,開始轉戲路攻獨立製作,比如參演《Higher Learning》、《Far Harbor》。

為藝術犧牲

她於1997年演《Inventing the Abbotts》再為藝術犧牲露點演出。其實此片演員陣容不弱,男主角為「小丑」華堅馮力士(Joaquin Phoenix),女主角是後來主演《魔戒》(The Lord of the Rings)系列的莉芙泰萊(Liv Tyler),不過珍妮花只為該片的配角。

到2000年,演出《迷上癮》(Requiem for a Dream)沉淪毒海的癮君子,雖然在片中更露第三點演出,觀眾只留意已不是她的身體,已是其精湛演技,奠定她實力派位置。

重要作品《有你終生美麗》

珍妮花演藝生涯以至人生最重要的作品亦終於出現,於2001年參演朗侯活(Ron Howard)執導作品《有你終生美麗》 (A Beautiful mind)不但叫好叫座,更讓她憑此片贏得金像獎、金球獎及「英國奧斯卡」BAFTA的最佳女配角。

而且她也因為演出此片,與英國演員、後來在MARVEL電影演「幻視」的保羅比特尼(Paul Bettany)結緣,二人在2003年結婚。婚後二人誕下一子一女,另外,珍妮花與攝影師前男友David Dugan在1997年生下一子。

珍妮花在《有你終生美麗》後,參演作品尚有李安執導的《變形俠醫》(Hulk)、喜劇《收錯愛情風》(He's Just Not That Into You)、金像提名片《血鑽》(Blood Diamond)、科幻片《地球停轉日》(The Day the Earth Stood Still),以及改編自同名電影的大熱劇集《末世列車》(Snowpiercer)。